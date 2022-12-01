Женщина, насмерть сбившая мать с ребёнком в Москве, не связывалась с убитым горем вдовцом

Представители Натальи Украинской, которая сбила на улице Свободы в Москве мать с двумя маленькими детьми, даже не пытались связаться с мужем погибшей Имраном Насардиновым. Об этом он рассказал телеграм-каналу SHOT.

Муж женщины, погибшей с ребёнком в Москве в результате ДТП, рассказал о том, что представители виновницы аварии с ним даже не связывались. Видео © t.me / SHOT

Мужчина признался, что единственное, чего он хочет, так это добиться справедливости. По его словам, он бы хотел лично поговорить с виновницей аварии Натальей Украинской и узнать, что это за человек. Зла на неё он не держит, однако хотел бы, чтобы женщина проявила уважение и выстроила бы с ним человеческие, искренние отношения. Однако представители Натальи с убитым горем вдовцом не связывались.

"У неё в крови наркотическое опьянение. <…> Стесняться надо своего состояния, а не "я хозяйка жизни — полный газ". Скромнее надо быть. Надо о других тоже думать", — признался убитый горем мужчина.