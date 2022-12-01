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1 декабря, 07:15

В Таиланде заявили о готовности экспортировать автозапчасти в Россию

Посол Таиланда: Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти

Посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават заявил о готовности Бангкока экспортировать автозапчасти в Россию. Он рассказал, что интерес ранее проявили ряд организаций, а также некоторые представители власти. Теперь дело только за ними — от российских компаний ждут подробного списка по объёмам и характеристикам для поставок.

"Мы всё ещё ждём от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объём, который им требуется", — указал Вонгсинсават в беседе с РИА "Новости".

При этом дипломат добавил, что для экспорта уже готовы универсальные запчасти, в числе которых масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также прочие автомобильные аксессуары.

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Кстати, ранее Лайф писал, что и Иран заинтересован в совместном с Россией производстве автозапчастей. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что Тегеран хочет создавать с Москвой совместные предприятия по производству автомобильных деталей. По его словам, республика готова сотрудничать по трём направлениям: экспорту, импорту и изготовлению совместных автомобилей.

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Freepik

Николь Вербер

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