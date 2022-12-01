В Таиланде заявили о готовности экспортировать автозапчасти в Россию

Посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават заявил о готовности Бангкока экспортировать автозапчасти в Россию. Он рассказал, что интерес ранее проявили ряд организаций, а также некоторые представители власти. Теперь дело только за ними — от российских компаний ждут подробного списка по объёмам и характеристикам для поставок.

"Мы всё ещё ждём от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объём, который им требуется", — указал Вонгсинсават в беседе с РИА "Новости".

При этом дипломат добавил, что для экспорта уже готовы универсальные запчасти, в числе которых масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также прочие автомобильные аксессуары.