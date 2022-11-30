Что носить зимой-2023: 7 главных трендов, которые позволят выглядеть шикарно даже в холода

В холодное время года многие привыкли рядиться в огромные чёрные пуховики или единственную шубу. Но, согласитесь, хочется оставаться красивыми и стильными даже зимой. Что носить до весны 2023-го, когда на улице холод? Оказывается, трендов достаточно — каждый на свой вкус что-то да найдёт.

Модные цвета зимы 2022/2023

Какие цвета и оттенки модные в сезоне зима 2022/2023? Зелёный, голубой, оранжевый, карамельный. Фото © Shutterstock

Прежде чем начать подбирать образы, следует узнать про модные цвета и оттенки этого сезона. Они послужат не только акцентом аутфита, но и доказательством того, что вы идёте в ногу со временем. Если в зимний период постоянно носить одежду тёмных цветов, можно не только прослыть унылым, но даже спровоцировать обострение депрессии. Чтобы этого не произошло, попробуйте добавить в гардероб ярких красок. Например, несколько вещей этих модных зимой 2022/2023 цветов.

Стильный зелёный

В этом зимнем сезоне выигрышно и стильно в образах будет смотреться зелёный цвет. Изумрудный, хаки, неоновый и любые другие оттенки, которые придутся вам по вкусу. Зелёными могут быть как аксессуары, обувь или головные уборы, так и верхняя одежда.

Модный голубой цвет

Символ наступающего 2023-го — чёрный водяной Кролик. Задобрить его и приманить удачу можно, наряжаясь в вещи голубого, синего и, конечно, чёрного цвета.

Яркий оранжевый цвет

Яркий и насыщенный оранжевый цвет поднимет настроение и разнообразит черноту зимних вещей. Фото © Shutterstock

Цвет спелой тыквы, слегка пожухлых листьев или уже не такого тёплого солнца. В тренде всё ещё остаётся оранжевый. Холодной зимой он станет напоминанием о тёплой осени, зарядит хорошим настроением и сделает образ ярким, уютным и ультрастильным. Все модники нарядятся под Новый год в шубы и дублёнки этого оттенка, вот увидите.

Трендовый карамельный или коричневый

Ещё парочка цветов, которые сделают вас самой стильной в зимнем сезоне 2022/2023. Скажем больше: эксперты пророчат, что эти оттенки останутся в тренде даже предстоящей весной. Зная нашу погоду, в марте-апреле тоже будет морозно, так почему бы не приобрести карамельную или коричневую шубу, плащ или дублёнку? И стиль, и тепло.

Что носить зимой 2022/2023: главные тренды

Меха, кожа и цветные колготки — что ещё модно носить зимой-2023? Фото © Shutterstock

А теперь перейдём к главному вопросу, раз с цветами определились. Что же носить зимой 2022/2023? Уважаемые стиляги, вероятно, гардероб придётся обновить, потому как привычная одежда уже вышла из моды. В текущем сезоне, чтобы оставаться ультрастильными, следует приобрести эти вещи.

Одежда из искусственного меха

Морозы нужно встречать в красивой шубе или с аксессуарами из меха. Но важно помнить, что на пике популярности мех именно искусственный или экологичный. Не останавливайтесь на классических вариантах, попробуйте яркие цвета. Ведь среди разнообразия меховых изделий, созданных дизайнерами, точно найдётся что-то интересное, что придётся по вкусу. Экспериментируйте!

Дублёнки

В зимнем сезоне 2022/2023 в тренде остаются дублёнки. Если позволяет погода, ходить можно и в любимой куртке-авиаторе, дополнив образ тёплыми колготками, юбкой миди и ярким меховым аксессуаром. А когда придут морозы, выбирайте модель подлиннее — это тоже стильно.

Широкие джинсы

Попробуйте поиграть с сочетаниями вещей, выбрав не привычные узкие джинсы, а широкие. Фото © Shutterstock

Культ нездоровой худобы окончательно покидает подиумы и обложки журналов. В коллекциях сезона зима 2022/2023 заметен акцент на широких джинсах. Свободный крой позволяет придать образу интересный вид и не сковывает движений.

Платья и юбки длины миди

Щеголять в коротеньких платьях и юбках в холодное время года — решение неразумное. Да и ничего интересного в таких образах нет. Наскучила короткая длина и дизайнерам, которые в зимних коллекциях представили множество разнообразных сочетаний с платьями и юбками длины миди. Или даже макси, то есть по самые щиколотки.

Свитер в клетку

Если скажем "неотъемлемый символ холодов", что приходит вам на ум? Правы будут те, кто ответит "свитер". Тёплый и незаменимый базовый элемент зимнего гардероба тоже может сделать вас модной штучкой, но только если приобретёте свитер в крупную клетку. Этот принт — особенно популярный тренд зимы 2022/2023.

Цветные колготки

Колготки зимой должны быть тёплые и, конечно, трендовые — никакие не бежевые и не чёрные, а яркие, чтобы скрасить серость за окном. Фото © Shutterstock

Без колготок зимой не обойтись. Но не спешите тянуться к заурядным бежевым или чёрным — этой зимой в моде разноцветные колготки. Малиновые, жёлтые, коричневые, зелёные, синие или белые, с кружевами, рюшами и другими узорами — любые, только не скучные телесные.

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