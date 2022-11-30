Кореянка впервые стала "мисс Земля", и эти фото ангела объясняют, почему у других не было шансов

Победительницей конкурса "Мисс Земля" впервые в истории стала представительница Республики Корея. В финале 23-летняя Мина Сью Чой обошла соперниц из Австралии (Шеридан Мортлок получила титул "Мисс Воздух – 2022"), Палестины (Надин Аюб стала "мисс Вода") и Колумбии (Андреа Агилере досталось звание "Мисс Огонь"). Кроме того, в топ-12 красивейших вошли девушки из Зимбабве, Бельгии, Пуэрто-Рико, Нидерландов, Бразилии, Кубы, Португалии и Нигерии, пишет The Manila Times. Что известно о новой "мисс Земля" Мине Сью Чой?

Детство Мины не было сладким. Она родилась в австралийском Сиднее в семье выходцев из Кореи. Когда девочке было семь, родители приняли решение вернуться на родину. Чой пошла в школу в Сеуле, и поначалу одноклассники не приняли её, ведь малышка первые годы жизни росла в другой культуре и говорила на чужом языке. К счастью, Мина постепенно адаптировалась, обзавелась друзьями.

Обладательницей титула "Мисс Земля – 2022" стала Мина Сью Чой из Южной Кореи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / minadori222

Сейчас кореянка считает себя "гражданкой мира": "Частые переезды и необходимость адаптироваться в новых местах значительно на меня повлияли". Чой, несмотря на разъезды, не забывает про корни, чтит семейные традиции и поддерживает связь с близкими, которые живут как в Корее, так и в США, Канаде, Австралии. С 2021-го Мина живёт в Штатах, где изучает искусство коммуникаций в Иллинойсском университете.

"Я горжусь своим происхождением и надеюсь, что мой взгляд на мир вдохновит окружающих. Мне важно всегда менять мир к лучшему, не останавливаясь на достигнутом", — призналась "мисс Земля". Чой уверена: люди должны уметь сострадать и ставить себя на место других, чтобы понимать чувства и поступки окружающих. Девушка надеется, что сумеет внести свою лепту — и мир станет более принимающим и эмпатичным.