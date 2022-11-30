13 знаменитостей, которые даже после смерти зарабатывают больше, чем живые

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых усопших знаменитостей – 2022. В него попало 13 человек, которые в сумме заработали баснословные 1,6 миллиарда долларов — рост к прошлому году составил 72%. Кто же они, звёзды, и после смерти продолжающие обогащать наследников?

1. Джон Рональд Руэл Толкин — $500 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 2 сентября 1973 года

В августе шведская компания по производству видеоигр Embracer приобрела Middle Earth Enterprises, владеющую правами на часть вселенной "Властелин колец". Сумма сделки не раскрывалась, но знающие люди оценили покупку в 500 миллионов долларов.

2. Коби Брайант — $400 млн

Фото © Wikimedia Commons / Sgt. Joseph A. Lee

Дата смерти: 26 января 2020 года

У легендарного игрока баскетбольной команды Los Angeles Lakers было 7% акций компании BodyArmor, которая производит энергетические напитки. До своей смерти в 2020 году Брайант даже входил в её совет директоров. В ноябре 2021-го 70% акций BodyArmor выкупила Coca-Cola. Сумма сделки составила 5,6 миллиарда долларов, и на долю умершего спортсмена пришлось 400 миллионов.

3. Дэвид Боуи — $250 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 10 января 2016 года

250 миллионов долларов принесла продажа издательского каталога и мастер-копий Дэвида Боуи компании Warner Chappell. Сделка состоялась в январе.

4. Элвис Пресли — $110 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 16 августа 1977 года

80 миллионов долларов принесли продажи билетов на разные шоу и мерч, связанные с именем короля рок-н-ролла. Львиную долю от этих денег потратили гости поместья Пресли Грейсленд в Мемфисе. Вырос и интерес к плюшевым игрушкам Disney's Stitch, одетым в комбинезоны Элвиса. Это произошло в том числе благодаря байопику База Лурмана, который вышел на экраны летом. Ожидается, что в течение следующих 18 месяцев Пресли заработает ещё больше.

5. Джеймс Браун — $100 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 25 декабря 2006 года

"Самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе" поддерживает это реноме даже после смерти. Независимое музыкальное издательство Primary Wave выкупило права на музыку, недвижимость, имя и образ Джеймса Брауна. Сообщалось, что часть доходов пойдёт на академические стипендии для нуждающихся детей.

6. Майкл Джексон — $75 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 25 июня 2009 года

После отмены ковидных ограничений на шоу "Цирк дю Солей" по мотивам творчества Джексона, которое проходит в Лас-Вегасе, снова продаются билеты. Музыкальный каталог короля поп-музыки, которым владеет Mijac Music, как и прежде, приносит стабильный доход. А на Бродвее прошла премьера мюзикла по биографии певца, который должен собрать ещё $80 миллионов.

7. Леонард Коэн — $55 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 7 ноября 2016 года

В 2022 году права на релизы и мастер-записи Коэна выкупила Hipgnosis. Эта компания ранее управляла интеллектуальной собственностью Бейонсе, Элтона Джона, Guns N' Roses и Morrissey.

8. Доктор Сьюз — $32 млн

Фото © Wikimedia Commons / Al Ravenna

Дата смерти: 24 сентября 1991 года

Американский детский писатель и мультипликатор (тот самый, который придумал Гринча) даже спустя 30 лет после смерти продолжает зарабатывать на своих книгах. К этому добавилась сделка с Netflix и продажи сувенирной продукции.

9. Джефф Поркаро — $25 млн

Фото © Wikimedia Commons / Knieps Oliver

Дата смерти: 5 августа 1992 года

Барабанщик-виртуоз из рок-группы Tоtо, популярной в 1980-х годах, не слишком известен среди массового слушателя, но был легендой индустрии при жизни. Достаточно напомнить, что Поркаро участвовал в записи самого продаваемого альбома всех времён — Thriller Майкла Джексона. Он также сотрудничал с Эриком Клэптоном, Полом Маккартни и Брюсом Спрингстином. В 2022-м его интеллектуальные права выкупила компания Primary Wave.

10. Чарльз Шульц — $24 млн

Фото © Wikimedia Commons / Roger Higgins

Дата смерти: 12 февраля 2000 года

Шульц — автор Peanuts, одного из самых успешных комиксов в истории. По его мотивам были сняты мультфильмы, которые обычно показывали на американском телевидении в рождественские дни. Больше не будут: права на них выкупила Apple TV.

11. Хуан Габриэль — $23 млн

Фото © Wikimedia Commons / Julio Enriquez

Дата смерти: 28 августа 2016 года

Хуан Габриэль был одним из самых плодовитых музыкантов из Мексики: написал 1800 песен, а его альбомы разошлись тиражом 60 миллионов экземпляров. В апреле каталог одного из величайших мексиканских композиторов выкупила Universal Music Group.

12. Джон Леннон — $16 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 8 декабря 1980 года

В 2022 году имя Леннона продолжает приносить доход и за участие в "битлах", и за сольное творчество. Кроме того, компания Disney заплатила 3,5 миллиона долларов за использование его музыки в документальном мини-сериале Питера Джексона The Beatles: Get Back.

13. Джордж Харрисон — $12 млн

Фото © "Кинопоиск"

Дата смерти: 29 ноября 2001 года