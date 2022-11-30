Игорь Николаев распух до невероятных размеров, и фанаты бьют тревогу
Николаев пришёл на каток вместе с супругой и младшей дочкой, и поклонники с трудом узнали в тучном мужчине исполнителя хита "Выпьем за любовь".
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Народный артист России Игорь Николаев побывал на открытии катка на Красной площади вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. И если Юля получала сплошь комплименты — певицу сравнивали с Мэрилин Монро, то по внешности её звёздного супруга сплетники основательно прошлись. Дело в том, что 62-летний Николаев, который раньше старался держать себя в форме, заметно поправился. С чем связаны такие изменения, теперь гадают в Сети:
"Пчёлы покусали?", "По-моему, он просто морду отъел...", "Кушал за любовь", "Постарел Дельфин", "Пьёт много", "Он давно распух и потолстел. А щёки на морозе покраснели", "Дедулька со своими внучками", "Он не распух, он в реальную свинью превратился".
На защиту Николаева встали самые преданные поклонницы. Так, одна предложила хейтерам посмотреть на "своих родителей в 60+", заметив, что никто не идеален, тем более в пенсионном возрасте. "Так ему в январе будет 63 года. Как он должен выглядеть?! Как мальчик, что ли?", "Вот именно. Он уже немолод, и трудно сохранять стройность", "Может, фотка неудачная, не с того ракурса. Для своего возраста он норм выглядит".
Ранее в Сети обсуждали проблемы с лишним весом у Николая Баскова. Одни поклонники встали на защиту натурального блондина — мол, в его возрасте каждый третий выглядит так же, если не хуже. Другие же уверены, что у певца проблемы со здоровьем. Причины внезапной тучности "золотого голоса России" назвала врач Людмила Александрова.