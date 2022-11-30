Игорь Николаев распух до невероятных размеров, и фанаты бьют тревогу

Народный артист России Игорь Николаев побывал на открытии катка на Красной площади вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. И если Юля получала сплошь комплименты — певицу сравнивали с Мэрилин Монро, то по внешности её звёздного супруга сплетники основательно прошлись. Дело в том, что 62-летний Николаев, который раньше старался держать себя в форме, заметно поправился. С чем связаны такие изменения, теперь гадают в Сети:

"Пчёлы покусали?", "По-моему, он просто морду отъел...", "Кушал за любовь", "Постарел Дельфин", "Пьёт много", "Он давно распух и потолстел. А щёки на морозе покраснели", "Дедулька со своими внучками", "Он не распух, он в реальную свинью превратился".

На защиту Николаева встали самые преданные поклонницы. Так, одна предложила хейтерам посмотреть на "своих родителей в 60+", заметив, что никто не идеален, тем более в пенсионном возрасте. "Так ему в январе будет 63 года. Как он должен выглядеть?! Как мальчик, что ли?", "Вот именно. Он уже немолод, и трудно сохранять стройность", "Может, фотка неудачная, не с того ракурса. Для своего возраста он норм выглядит".