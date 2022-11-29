10 самых странных объектов недвижимости, продавать которые могут только сумасшедшие
Рынок недвижимости — тот ещё цирк уродов. Выделиться сложно, но некоторым владельцам даже эта задача по плечу. Собрали 10 самых ужасных объявлений, после которых вы ещё сильнее полюбите свою квартиру.
"Пожалуй, это один из наших любимых сумасшедших дизайнов интерьера"
"Ха-ха, оказывается, поместье лорда Фаркуада в Техасе выставлено на продажу"
"Интересно, у владельцев всё хорошо?"
"Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели это"
"Даже не знаю, над чем именно тут посмеяться"
"Так, ребята, кто из вас тут хотел жить внутри закусочной прямиком из 90-х?"
"Интересное расположение дивана с кроватью"
"Жить в такой квартирке, словно обустроиться внутри ужасного свадебного торта"
"Дом для реальных вампиров Беверли-Хиллз"
"Самое обычное объявление с самым непримечательным домом. Ничего странного здесь нет"
Как в лучших домах "Парижу". Пользователь Twitter высмеял то, как выглядят особняки российских звёзд
Twitter / thebestofzillow, thebestofzillow