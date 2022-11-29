10 самых странных объектов недвижимости, продавать которые могут только сумасшедшие

"Пожалуй, это один из наших любимых сумасшедших дизайнов интерьера"

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"Ха-ха, оказывается, поместье лорда Фаркуада в Техасе выставлено на продажу"

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"Интересно, у владельцев всё хорошо?"

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"Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели это"

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Даже не знаю, над чем именно тут посмеяться"

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Так, ребята, кто из вас тут хотел жить внутри закусочной прямиком из 90-х?"

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"Интересное расположение дивана с кроватью"

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Жить в такой квартирке, словно обустроиться внутри ужасного свадебного торта"

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Дом для реальных вампиров Беверли-Хиллз"

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Самое обычное объявление с самым непримечательным домом. Ничего странного здесь нет"