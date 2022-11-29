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29 ноября, 15:00

10 самых странных объектов недвижимости, продавать которые могут только сумасшедшие

Рынок недвижимости — тот ещё цирк уродов. Выделиться сложно, но некоторым владельцам даже эта задача по плечу. Собрали 10 самых ужасных объявлений, после которых вы ещё сильнее полюбите свою квартиру.

"Пожалуй, это один из наших любимых сумасшедших дизайнов интерьера"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Ха-ха, оказывается, поместье лорда Фаркуада в Техасе выставлено на продажу"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Интересно, у владельцев всё хорошо?"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели это"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Даже не знаю, над чем именно тут посмеяться"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Так, ребята, кто из вас тут хотел жить внутри закусочной прямиком из 90-х?"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Интересное расположение дивана с кроватью"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Жить в такой квартирке, словно обустроиться внутри ужасного свадебного торта"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Дом для реальных вампиров Беверли-Хиллз"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

"Самое обычное объявление с самым непримечательным домом. Ничего странного здесь нет"

Фото © Twitter / thebestofzillow

Фото © Twitter / thebestofzillow

Как в лучших домах "Парижу". Пользователь Twitter высмеял то, как выглядят особняки российских звёзд

Как в лучших домах "Парижу". Пользователь Twitter высмеял то, как выглядят особняки российских звёзд

Обложка ©

Twitter / thebestofzillow, thebestofzillow

Сергей Трофимов

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