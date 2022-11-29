Что случилось в семье актрисы Наталии Стешенко накануне её гибели Загадочная смерть актрисы Театра Луны Наталии Стешенко (Семаго) произошла на фоне крупных неприятностей у её мужа, известного в 90-е московского бизнесмена и депутата Госдумы Владимира Семаго. 29 ноября, 14:50 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталия Стешенко

По предварительным данным, актриса потеряла сознание в понедельник вечером. Её обнаружил девятилетний сын Владимир, который сразу побежал к соседям и попросил вызвать скорую. Прибывшие на место медики женщине помочь уже ничем не смогли — смерть наступила до их приезда. Незадолго до этого женщина была на прогулке, после которой вернулась расстроенной.

Кто такая Наталия Стешенко

Наталия Стешенко родилась в Павлодаре (Казахстан) в 1984 году. Она окончила математическую и музыкальную школы. В 2000 году в 16 лет участвовала в конкурсе красоты "Мисс Казахстан", и этот эпизод определил её дальнейшую жизнь. Стешенко стала моделью, приехала в Россию, где выучилась во ВГИКе и служила в Театре Луны.

Здесь она стала известна ролями в постановках "Рококо", "Таис сияющая", "Коррида, или Роман с бессонной ночью". Помимо игры в театре Стешенко работала на телевидении: в 2005 году снялась в комедийной мелодраме "Лига обманутых жён", а в 2012-м — в криминальном сериале "Инспектор Купер".

Стешенко была замужем за бывшим депутатом Госдумы от партии КПРФ и теперь уже бывшим бизнесменом Владимиром Семаго, носила его фамилию.

Наталия Стешенко (Семаго). Фото © lunatheatre.ru

Чем известен муж актрисы Владимир Семаго

Владимир Семаго старше Наталии на 37 лет. Он выпускник заочного отделения МИСИ, в ту пору серьёзно увлекался КВН: играл в институтской команде, выступал в качестве режиссёра для других команд, на этой почве познакомился с такими кавээнщиками, как Леонид Якубович, Геннадий Хазанов и Артём Тарасов.

Начал заниматься бизнесом ещё на закате советской эпохи, став президентом акционерного общества "Экон" и директором "Московского коммерческого клуба", который, по слухам, в 90-е облюбовали столичные бандиты, сделав его местом для встреч и досуга. В 1995 году стал председателем совета директоров "Росбизнесбанка".

Супруг актрисы Владимир Семаго. Фото © Wikipedia

Как и многие бизнесмены той эпохи, пошёл в политику, состоял в партии КПРФ, избирался депутатом Госдумы первого, второго и четвёртого созывов. В 1998 году даже участвовал в выборах мэра Нижнего Новгорода, однако избраться ему так и не удалось.

Как и будущая супруга, Владимир Семаго тоже отметился рядом актёрских работ: сыграл следователя в фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок", в эпизодах фильмов "Олигарх", "Не хлебом единым", "Однажды в Ростове". Выступил продюсером кинокартины "В августе 44-го".

Как судачили в окружении Семаго, взлётом бизнес-карьеры он обязан своему тестю Валентину Мясникову, который в советское время якобы был каким-то партийным функционером. Скорее всего, это правда: судя по данным ЕГРН, Мясников долгое время проживал в квартире в знаменитом "доме нефтяников" на Набережной Тараса Шевченко.

Наталия Стешенко появилась в жизни Семаго, вероятно, в начале нулевых и, судя по его биографии, на излёте его благосостояния. Возможно, на последовавшее падение доходов и неудачи на политическом поле повлияли разрыв с первой супругой и, как следствие, отлучение от благ семейного положения.

К сегодняшнему дню не работает ни одна из 16 фирм Владимира Семаго, а в 2017 году бизнесмен прекратил деятельность и как ИП. Согласно данным информационной системы СПАРК, в 2018 году в отношении самого коммерсанта началась процедура банкротства, которая завершилась реализацией имущества должника буквально на днях — 24 ноября.

Сообщения о банкротстве Семаго © "СПАРК-Интерфакс"

Что осталось в собственности четы Семаго-Стешенко

Ещё недавно пара регистрировалась в элитном клубном подмосковном коттеджном посёлке "Английский квартал в Аносино", расположенном на престижном западном направлении Подмосковья — в Истринском районе.

Супруги занимали трёхэтажный коттедж площадью 255 кв. м, в котором было пять спален, три санузла, домашний кинотеатр, сауна и хамам. На сегодняшний день особняки схожей площади продаются за 70 млн рублей.

В ходе банкротства и процедуры продажи имущества в сопроводительных документах Семаго указывал уже другой адрес проживания: Балашиха, микрорайон Железнодорожный. Этот же адрес появился и в документах Наталии.

Это обычная пятиэтажка 1974 года постройки, на 4-м этаже которой расположена квартира площадью 62 кв. м. Её рыночная стоимость относительно невелика — около 10 млн рублей.

Из автомобилей у семьи был "Ауди A7", который купили в 2011 году. Машиной, судя по базам, иногда пользовалась и Наталия.

На данный момент, согласно данным ФССП, Семаго всё ещё должен около полутора миллионов рублей.

Авторы Евгений Кузнецов