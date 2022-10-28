Бард-миллионер: Как живёт и зарабатывает комик Семён Слепаков Известный КВНщик Семён Слепаков после начала СВО на Украине перебрался в Израиль, где сейчас даёт концерты. Что у него осталось в России? 28 октября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, © Shutterstock

Недавно актёр Вячеслав Манучаров обвинил Слепакова в том, что тот якобы получал сотни миллионов от медиаструктур государственной корпорации "Газпром", а когда Россия начала спецоперацию на Украине, подался в Израиль.

— Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков получал 120 000 000 ежегодно как лицо ТНТ. Получается по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 000 000. После разумного отказа в обиде отправился за границу, где сейчас поёт милые его сердцу песенки под гитару. Внимание, вопрос: если тебе так претила жизнь в России и «не всё так однозначно», зачем брал сотни миллионов, являясь лицом телеканала "Газпрома"? — возмущается Манучаров в своих соцсетях.

Сам комик в своём телеграм-канале признался о переезде в Израиль ещё 11 марта, хотя тогда он уверял, что вернётся.

Судя по графику концертов, опубликованному на сайте комика, Слепаков по-прежнему в Израиле, однако его концертная программа закончилась ещё 3 октября в Тель-Авиве — до этого шоумен выступил всего в трёх городах: Хайфе, Беэр-Шеве и Ашдоде. Информации о новых концертах на сайтах израильских промоутеров нет.

В Израиле — 100% Фото © t.me/slepakovsemyon

По данным телеграм-канала Mash, выступления комика подешевели: если раньше его гонорар за выступление в России достигал 5 млн рублей, то теперь в Израиле он просит в пересчёте на рубли 2–2,5 млн. Райдер Слепакова выглядит так: бизнес-класс в самолёте, VIP-зал в аэропорту. Автомобиль для перевозки представительского класса — возить звезду должен некурящий и не говорящий по-русски водитель. Люкс в пятизвёздочном отеле и суточные в 100 евро для команды. При этом комик обещает программу не первой свежести: с песнями десятилетней давности.

Всё, что напел

В 2013, 2019 и 2020 годах Семён Слепаков попадал в рейтинг Forbes "40 самых успешных звёзд России до 40 лет" с состоянием в $3,5 млн, $1,8 млн и $2,4 млн соответственно.

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Он был соучредителем фирм "7 Арт" и "7 Арт-медиа", которыми владел в долях с другими участниками Comedy Club. Это группа компаний "7 Арт", производивших сериалы "Универ" и "Интерны". На тот момент годовой оборот группы оценивался специалистами в 32 млн долларов. К 2013 году оба юрлица были ликвидированы.

В 2007 году Слепаков вместе со своими коллегами из Comedy Club Гариком Мартиросяном и Артуром Джанибекяном на Кипре, в Никосии, зарегистрировали фирму Riverfield Company Limited. По тому же юридическому адресу массово регистрировались офшорные компании с российскими корнями. Иностранный актив просуществовал до 2016 года.

Как индивидуальный предприниматель комик также был успешен: регулярно давал концерты и выступал на корпоративах, занимался производством рекламы, видео и аудиопродукции.

Единственный полностью прозрачный контракт Слепакова с заказчиком. Фото © zakupki.gov.ru

Примером такой успешной деятельности может стать контракт с Лето Банком, заключённый Слепаковым в 2015 году. За сочинённую песню, участие в рекламном видеоролике, фотосессию и макеты с изображением артиста для баннеров банка ему заплатили больше 16 млн рублей.

Позже артист принял участие в грандиозном рекламном проекте банка ВТБ. В 2019 году банк нанял в качестве подрядчика для проведения собственной пиар-кампании в России американское рекламное агентство Young & Rubicam. Реклама от иностранных специалистов обошлась ВТБ в 762 млн рублей.

Интересно, что самому агентству полагались лишь 162 млн рублей, остальные 600 млн были потрачены на субподрядчиков, одним из которых и стал Слепаков. Ролики с ним публика увидела уже в ковидном 2020 году. Сумма его гонорара точно неизвестна, однако в столице ходили слухи, что на контракте с Young & Rubicam бард мог заработать около 80 млн рублей.

Семён Слепаков — Выбирай ВТБ! Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / ВТБ

Коллекционер недвижимости

За всё время работы в Москве у Слепакова в собственности было четыре квартиры. Первое жильё бывший КВНщик приобрёл в ноябре 2009 года на улице Красная Пресня. На 5-м этаже ничем не примечательного кирпичного дома 1970 года постройки ему принадлежала однушка площадью 34 квадрата. Её небольшие габариты с лихвой компенсировались престижностью района. Кстати, это единственная столичная недвижимость комика, расположенная не у воды.

Уже спустя месяц список владений Слепакова пополнился ещё одним адресом: Большая Дорогомиловская, дом 4. Это уже была двушка в 55 квадратов на 10-м этаже сталинки, фасадом выходящей на набережную Тараса Шевченко. Из окон квартир можно любоваться противоположным берегом Москва-реки — Смоленской набережной, а также Бородинским мостом. В двух шагах от подъезда находятся Европейская площадь, Киевский вокзал и ТК "Европейский".

В 2012 году СМИ сообщали, что Слепаков якобы втайне от публики женился на Карине Аванесян, дочери крупного нефтяника, члена совета директоров банка "Ак Барс" Игоря Аванесяна. По слухам, отец был категорически против выбора дочери, однако оплатил свадьбу молодых на одном из курортов Италии.

Общественности Слепаков тогда говорил, что теперь живёт в квартире жены в центре Москвы. Возможно, совпадение, но в марте того же года шоумен стал собственником пятикомнатной квартиры в Руновском переулке. Жильё площадью 255 кв. метров находится в девятиэтажке бизнес-класса. С одной стороны здания — Озерковская набережная и Комиссариатский мост, с другой — улица Пятницкая и станция метро Новокузнецкая. В соседнем здании на имя артиста было зарегистрировано одно машиноместо.

Конец семейной идиллии

Весной прошлого года Слепаков сообщил в соцсетях своим подписчикам о разводе с супругой. По столичной тусовке ходили упорные слухи, что причиной, якобы, стали разногласия шоумена с роднёй жены.

В итоге пара разъехалась осенью 2020 года, и комик сразу же стал продавать свою недвижимость. Первой — в феврале 2021 года — ушла однушка на Красной Пресне. Ещё через 2 месяца сменился владелец квартиры у Киевского вокзала, а в самом конце августа Слепаков расстался с пятикомнатной квартирой в Замоскворечье.

На продаже недвижимости Семён Слепаков мог прилично заработать. За квартиру площадью 55–60 квадратов на Большой Дорогомиловской риелторы сейчас просят около 32 млн рублей. Однушки на Красной Пресне продаются по 17,3 миллиона.

Квадратный метр в ЖК бизнес-класса в Руновском переулке Москвы оценивается экспертами примерно в 600 тыс. рублей. То есть 255 квадратов, купленных Слепаковым в 2012 году, сейчас на рынке могут стоить более 150 миллионов. Сюда нужно прибавить еще 16 квадратов машиноместа, проданного им вместе с квартирой.

Семён Слепаков и его супруга Карина Аванесян. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Таким образом, всего на продаже недвижимости в 2021 году комик мог выручить около 200 млн рублей. И, похоже, он уже знал, на что их потратить.

Дом, новый дом

Спустя два месяца после продажи жилья в Замоскворечье — в октябре прошлого года — Слепаков неожиданно стал собственником квартиры в элитном ЖК в одном из столичных переулков вблизи Крымской набережной.

Компактное и очень современное четырёхэтажное здание с огромными панорамными окнами насчитывает всего 16 квартир и расположено практически в самом центре российской столицы: в шаге от Крымской набережной Москва-реки напротив церетелевского памятника Петру. С одной стороны оно граничит с парковой зоной "Музеона", с другой — выходит на улицу Большая Якиманка. Здесь в распоряжении шоумена находится жильё площадью 217 квадратов. Он также купил два машиноместа.

Впрочем, планы Слепакова на это жильё могли измениться. Недавно на одном из сайтов недвижимости появилось объявление о срочной продаже квартиры, по параметрам (площадь, этаж, планировка) полностью совпадающей с собственностью шоумена.

Ни стен, ни отделки, зато высокие потолки и большие окна с видом на "Музеон" Фото © cian.ru

Стоимость лота — 295 млн рублей. За эти деньги продавец предлагает жилплощадь без отделки, но с обширным панорамным остеклением, потолками высотой 3,35 метра и видом на парк "Музеон". За быстрый выход на сделку покупателю обещают большую скидку — 25% от стоимости недвижимости.

Не исключено, что шоумен распродаёт свои активы в России, чтобы перебраться в другую страну.

Вернётся ли Семён Слепаков в Россию? 0 Нет, он решил жить в другой стране Вернётся, когда закончатся деньги Будет приезжать только на гастроли Он и не уезжал навсегда