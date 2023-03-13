Как хозяева московского ЦУМа вкладывают миллионы на Западе и помогают Украине В главном бутике Москвы — ЦУМе — началась реорганизация. Возможно, это налоговая оптимизация. Владельцы ЦУМа Леонид Струнин и Леонид Фридлянд покинули Россию после СВО и скупают активы на Западе. 135343 135343 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Шале в Куршевеле и деньги Украине

Спустя месяц после начала СВО на территории французского горнолыжного курорта Куршевель была зарегистрирована фирма в сфере управления недвижимостью Lis Properties. Под первой аббревиатурой зашифровано Ф. И. О. её владельца — 53-летнего Леонида Изяславовича Струнина. Он миллиардер и один из двух бенефициаров группы компаний Mercury, специализирующейся на торговле роскошью в России. До недавнего времени она была дистрибьютором таких марок, как Rolex, Patek Philippe, Chopard, Gucci, Brioni, Balenciaga, Dolce & Gabbana, а также автомобилей Bentley, Ferrari, Maserati, Bugatti, мотоциклов Harley-Davidson. В эту группу входят московский ЦУМ, Luxury Village в Барвихе, бутики в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте, а также Дом ленинградской торговли (Петербург). Общая годовая выручка — около 100 млрд рублей.

Леонид Струнин — совладелец ГК Mercury. Фото © Персона РФ

Фирма Струнина Lis Properties сразу же развернула деловую активность в Куршевеле: за 14 миллионов евро выкупила шале на Rue de Nogentil. Оно состоит из трёх квартир, каждая с панорамными окнами, балконом и отдельным входом. Аренда любой обойдётся в два миллиона рублей за неделю. На балансе Lis Properties могут ещё находиться апартаменты в гостевом доме на соседней Rue Du Sabotier (эта недвижимость дешевле). Примерная стоимость — шесть миллионов евро.

Таким образом, после начала СВО Струнин спас около 20 миллионов евро, вложив их в экономику недружественной Франции.





Пока французская компания Струнина покупала недвижимость в Куршевеле, его английское предприятие поддерживало словом и деньгами Украину. Речь идёт о лондонском аукционном доме Phillips, входящем в периметр ГК Mercury. Эта структура уже выделила шесть миллионов фунтов стерлингов украинскому Красному Кресту.

— Мы в Phillips безоговорочно осуждаем вторжение на Украину. Вместе с остальным миром искусства мы потрясены и призываем к немедленному прекращению всех боевых действий в самых решительных выражениях, — заявили представители аукционного дома через соцсети, снабдив пост флагом Незалежной.

Ауционный дом Phillips в Лондоне

Зачем в ЦУМе проводят реорганизацию

У Леонида Струнина и его делового партнёра Леонида Фридлянда сейчас много дел. Масштабная реорганизация началась в ЦУМе. Само здание находится в собственности ОАО "ТД "ЦУМ". Но всех сотрудников, а это сотни человек, переводят в штат другой компании — "Меркури-мода". С чем это связано, руководство не объясняет.

— Это какие-то налоговые манёвры либо подготовка к продаже актива, — предположил источник Лайфа.

Лайф заметил, что, если есть возможность снизить расходы или увеличить доходы, пусть даже через сомнительную схему, Струнин и Фридлянд могут ею воспользоваться. В 2020 году их структуры вовремя не делали арендные платежи за землю под ЦУМом и через суды отбивали доначисленные пени. В 2021-м антимонопольная служба заподозрила ГК Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. В 2022-м суды в Москве признали пристройку к ЦУМу самостроем и постановили её снести. Юристы Струнина и Фридлянда тянули время, подавая апелляции. Два последние года они пытаются признать Дом ленинградской торговли объектом не регионального, а федерального значения, что позволит им получать из казны компенсацию на сохранение этого исторического объекта.

Совладелец ГК Mercury Леонид Фридлянд. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Когда Россию накрыла первая волна ковида, структуры Струнина и Фридлянда прикинулись малым бизнесом, чтобы воспользоваться правительственной программой поддержки и не платить за аренду помещений в условиях пандемии. Речь шла о бутиках Valentino, Hublot и Versace в столичной гостинице "Метрополь", которые съехали в одну ночь, так и не заплатив арендодателю. Начались судебные тяжбы. Судя по материалам, "Метрополь" требовал 20,5 млн рублей, но смог взыскать лишь четверть миллиона. Интересная деталь: видеокамеры отеля на протяжении всего периода локдауна исправно фиксировали покупателей, якобы выходивших из этих бутиков с покупками.

Семья и имущество Струнина

По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола. Как выяснил Лайф, владеет и жилплощадью стоимостью до 1 млн евро в ЖК Grand Park Residence. Это красивый дом, отделанный мрамором и термокирпичом, рассчитанный всего на 30 квартир. На территории есть собственные бассейны, в том числе на крыше, сауна и тренажёрные залы. Рядом находятся эвкалиптовый парк Дасуди и песчаные пляжи.





Ещё в девяностых годах Леонид Струнин приобрёл за 123 тысячи долларов пятикомнатный дом в Цинциннати (США, штат Огайо). Последнее время там жил, судя по местным телефонным справочникам, его отец — 85-летний Изяслав Струнин. К слову, в советские годы родитель трудился в Московском научно-исследовательском проектном институте жилищного хозяйства и даже запатентовал ряд изобретений.

Струнин также регулярно занимает одни и те же апартаменты в многоквартирном доме на 1010 Palm Ave в Западном Голливуде. Такое жильё стоит около 800 тысяч долларов. Ему же, возможно, принадлежит ряд зданий с брендовыми бутиками и галереей искусств на La Cienega Blvd в Лос-Анджелесе.





Что у совладельца ЦУМа есть в России

У Леонида Струнина может оставаться недвижимость в России. В своё время он купил 30 соток земли с особняком площадью 500 квадратов в знаменитом ЖК "Миллениум-парк". Это посёлок класса люкс на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья. Цены на похожие домовладения здесь колеблются на уровне полумиллиарда рублей.

ЖК "Миллениум-парк". Фото © millennium-park.ru

Струнин также покупал участки и в ЖК "Суханово-парк" — клубном посёлке таунхаусов на юге Москвы. Стоимость одного коттеджа доходит до 50 млн рублей.

На его мать, Зою Соломоновну, были оформлены дачи в элитных посёлках "Миллениум-парк" и "Барвиха", а также 34 сотки с коттеджем в посёлке Кратово. К тому же пенсионерка сдаёт некоммерческую недвижимость в бизнес-центре на Арбате и владеет аптекой на Никольской улице.

Если верить папарацци, то Леонид Струнин якобы женат на балерине Большого театра Марии Богданович. Они вместе приходили на светские вечеринки. В соцсетях девушки нет совместных фотографий, зато есть снимки с балкона шале в Куршевеле и в особняке в "Миллениум-парке". Однако, по данным французского реестра, миллиардер до сих пор холост.

Кажется, что самые близкие люди Струнина — это его мать (Зоя Соломоновна) и его партнёр Леонид Фридлянд (совладелец ГК Mercury). Забавно, что оба миллиардера долгое время выходили в свет с мамами. А ещё Фридлянд прописан в коттедже Струнина в Цинциннати.







Совладелец ГК Mercury Леонид Фридлянд тоже холост. Более того, о его женщинах нет никаких сведений. По данным зарубежных реестров, Фридлянд живёт в Монако. Из светской прессы известно, что ещё в 2009 году у него была суперъяхта. У Фридлянда есть особняк в Барвихе (три года назад оттуда якобы украли шубы на 20 млн рублей).

Пока всё свидетельствует о том, что совладельцы ГК Mercury не собираются возвращаться в Россию и вкладываться в экономику. Струнин и Фридлянд спасают заработанные в России на других богачах деньги, покупая активы на Западе. Между тем во время недавнего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил российским олигархам, которые выводят деньги за границу, что "образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался фальшивкой. Те российские бизнесмены, кто этого вовремя не понял, оказались попросту ограбленными. У них отняли даже законно заработанные средства". По словам президента, Запад всегда будет относиться к ним как к второсортным чужакам.

— Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит, — заявил Путин.

Должны ли владельцы ЦУМа вкладываться в российскую экономику? 0 Они могли бы запустить швейные фабрики, чтобы наполнить магазины Они свободные бизнесмены, не обязаны помогать России Нужно ввести временный мораторий на вывоз капитала из России

Авторы Егор Пережогин