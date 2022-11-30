10 фото, доказывающих, что никакие скидки не помешают магазинам заработать на вас
По всему миру прошли "грандиозные" скидки, но, давайте честно, все же понимают, что это просто уловки маркетологов? Собрали 10 смешных примеров, когда магазины даже особо не старались.
"Они даже не потрудились спрятать старую цену по-нормальному", — Nurrsha.
Фото © Reddit / Nurrsha
"Мама наткнулась на эту удивительную "скидку", — NotPerryThePlatypus.
Фото © Reddit / NotPerryThePlatypus
"Я, конечно, знал, что во время "чёрной пятницы" старые цены завышают, но зачем так палиться?" — elforastero.
Фото © Reddit / elforastero
"Вот это скидища!" — DarkRainLife.
Фото © Reddit / DarkRainLife
"Ценник на "чёрную пятницу". Они только подняли стоимость!" — Rannelbrad.
Фото © Reddit / Rannelbrad
"Месяц назад планировали купить лампу за 25 баксов. Сейчас, на "чёрную пятницу", её продают за 47 долларов...", — CrudeAsAButton.
Фото © Reddit / CrudeAsAButton
"Мы не заслуживаем таких скидок", — DabFknStep.
Фото © Reddit / DabFknStep
"Кажется, у нас в магазинах не понимают смысл "чёрной пятницы", — rob_gfy.
Фото © Reddit / rob_gfy
"График цены во время недели скидок", — JimRazor.
Фото © Reddit / JimRazor
"Распродажа! Сэкономь 0 долларов!" Ну спасибо...", — SirBordeaux.
Фото © Reddit / SirBordeaux
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Reddit / Nurrsha, DarkRainLife