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30 ноября, 07:30

10 фото, доказывающих, что никакие скидки не помешают магазинам заработать на вас

По всему миру прошли "грандиозные" скидки, но, давайте честно, все же понимают, что это просто уловки маркетологов? Собрали 10 смешных примеров, когда магазины даже особо не старались.

"Они даже не потрудились спрятать старую цену по-нормальному", — Nurrsha.

Фото © Reddit / Nurrsha

Фото © Reddit / Nurrsha

"Мама наткнулась на эту удивительную "скидку", — NotPerryThePlatypus.

Фото © Reddit / NotPerryThePlatypus

Фото © Reddit / NotPerryThePlatypus

"Я, конечно, знал, что во время "чёрной пятницы" старые цены завышают, но зачем так палиться?" elforastero.

Фото © Reddit / elforastero

Фото © Reddit / elforastero

"Вот это скидища!" DarkRainLife.

Фото © Reddit / DarkRainLife

Фото © Reddit / DarkRainLife

"Ценник на "чёрную пятницу". Они только подняли стоимость!" Rannelbrad.

Фото © Reddit / Rannelbrad

Фото © Reddit / Rannelbrad

"Месяц назад планировали купить лампу за 25 баксов. Сейчас, на "чёрную пятницу", её продают за 47 долларов...", — CrudeAsAButton.

Фото © Reddit / CrudeAsAButton

Фото © Reddit / CrudeAsAButton

"Мы не заслуживаем таких скидок", — DabFknStep.

Фото © Reddit / DabFknStep

Фото © Reddit / DabFknStep

"Кажется, у нас в магазинах не понимают смысл "чёрной пятницы", — rob_gfy.

Фото © Reddit / rob_gfy

Фото © Reddit / rob_gfy

"График цены во время недели скидок", — JimRazor.

Фото © Reddit / JimRazor

Фото © Reddit / JimRazor

"Распродажа! Сэкономь 0 долларов!" Ну спасибо...", — SirBordeaux.

Фото © Reddit / SirBordeaux

Фото © Reddit / SirBordeaux

10 пар, которые всё на свадьбу делали своими руками и сэкономили не только деньги, но и нервы

10 пар, которые всё на свадьбу делали своими руками и сэкономили не только деньги, но и нервы

Обложка ©

Reddit / Nurrsha, DarkRainLife

Сергей Трофимов

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