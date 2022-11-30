"Ларочка, поздняк метаться": Гузеева отказалась от мата и только насмешила подписчиков
Телеведущая, которая неоднократно отчитывала крепким словцом и хейтеров, и журналистов, обещает штрафовать себя за любую брань.
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева — матерщинница ещё та, но теперь всё будет по-другому. Звезда призналась, что материться ей надоело, потому дала обет: до Нового года будет штрафовать сама себя "за любое грязное".
"Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин. Всем по возможности радости. 🎈🎈🎈", — написала Гузеева, напомнив, что бросить курить у неё получилось.
Фанаты, конечно, не поверили ведущей программы "Давай поженимся". Вот какие комментарии оставили Гузеевой: "Речь без мата — это доклад 😂", "Ларочка, поздняк метаться 😂", "Ага, надолго ли?", "Как же хабалка без матерных слов обходиться будет...", "Ой, ну конечно... не будет... её не исправить уже))", "Лара без мата — это не Лара", "Гузеева не сможет не материться. Это её конёк", "В таком возрасте люди не меняются, если только в худшую сторону".
Хороша подруга!: Гузеева выложила честное видео с отдыха, показав, как постарела 67-летняя Удовиченко
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_larisa_guzeeva_