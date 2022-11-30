"Ларочка, поздняк метаться": Гузеева отказалась от мата и только насмешила подписчиков

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева — матерщинница ещё та, но теперь всё будет по-другому. Звезда призналась, что материться ей надоело, потому дала обет: до Нового года будет штрафовать сама себя "за любое грязное".

"Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин. Всем по возможности радости. 🎈🎈🎈", — написала Гузеева, напомнив, что бросить курить у неё получилось.