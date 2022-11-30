Шесть знаков зодиака, чья карьера взлетит в декабре 2022-го

Декабрь — никогда не лёгкий месяц, ведь всех закручивает в круговорот предновогодней суеты. В этот 31 день особенно сложно на работе, когда мыслями ты уже за праздничным столом слушаешь бой курантов или весело проводишь каникулы в начале января. Одни знаки зодиака в декабре 2022-го действительно затормозятся в вопросах карьеры, но вот других ждут небывалые успехи и взлёты. Астролог Ольга Мазур раскрыла, для кого из представителей зодиакального круга последний месяц года выдастся продуктивным.

Знак зодиака Овен

Представители стихии Огня Овны в декабре могут решить вопросы, касающиеся повышения. Велика вероятность, что руководство отметит труд и упорство носителей этого знака зодиака и достойно наградит.

Знак зодиака Близнецы

Декабрь даст Близнецам возможность продемонстрировать профессионализм, главное сейчас — не торопиться и взвешивать все решения. Фото © Freepik / Allexxandar

Люди, рождённые под знаком зодиака Близнецы, приблизились к часу икс: в декабре всё сложится так, что появится возможность ярко продемонстрировать профессиональные способности. Главное, о чём должны помнить эти представители воздушной стихии, — спешка ни к чему, торопить события не следует, иначе можно всё испортить.

Знак зодиака Дева

Носителям знака зодиака Дева, чтобы декабрь стал поворотным месяцем в карьерных делах, следует избавиться от излишней скромности, а ещё разрешить себе гордиться достижениями.

Знак зодиака Стрелец

Стрельцы в декабре 2022 года будут продуктивны в работе, и это отметят даже самые грозные руководители. Фото © Freepik / Allexxandar

Декабрь 2022-го обещает быть крайне продуктивным и перспективным для людей знака зодиака Стрелец. Достижения и результаты этих огненных представителей зодиакального круга трудно будет не заметить даже самому требовательному руководителю.

Знак зодиака Козерог

Козерогам в декабре 2022 года тяжело будет даваться решение любых вопросов, связанных с рабочей тематикой. Для достижения поставленных целей этим представителям стихии Земли потребуется приложить серьёзные усилия, но всё получится, если не свернуть с пути.

Знак зодиака Рыбы

Рыбы в декабре 2022 года могут получить повышение по работе. Фото © Freepik

Для людей знака зодиака Рыбы декабрь станет значимым месяцем: в работе могут произойти кардинальные изменения статуса, в частности велика вероятность повышения в должности.