Ладони — карта жизни: Как по руке узнать, каким будет брак

Покажите человека, кому хотя бы раз в жизни не хотелось заглянуть в будущее. Всех без исключения волнует ответ на вопрос, что там, за горизонтом. Особенно если им задаётся свободная девушка, грезящая о большом и светлом чувстве. О том, какие перспективы открываются на любовном фронте, можно узнать по линии брака на ребре ладони.

"Если вы правша, то правая ладонь отвечает за настоящее и за изменения произошедшие. А левая — за то, что даровано судьбой. Если линии совпадают на обеих руках, то от судьбы не уйдёшь", — поделилась хиромант Татьяна Чурон в беседе с "Москвой 24".

Брак будет прочным, без измен и выяснения отношений, если линии чёткие, глубокие, идут горизонтально. Скорее всего, в таком случае человек будет жить долго и счастливо с одним партнёром — ну прямо как в сказке. Даже если линии на двух ладонях отличаются, шанс обойти неприятности есть — главное, не прозевать, когда жизнь предоставит выбор.

"Если линия брака изгибается книзу, значит, чувства со временем могут ослабнуть и, возможно, партнёры расстанутся. Короткая линия вовсе предвещает непродолжительные отношения с любимым человеком", — добавила Чурон.

Хиромант указала и на важность ответвлений от линии брака. Так, те, что идут вниз, предупреждают о ссорах и проблемах в отношениях. А те, что устремляются вверх, указывают на успешность партнёра в рабочих делах. Что, впрочем, не сулит ничего хорошего, ведь такая вторая половинка будет в основном занята работой, а вы останетесь без внимания. Если на ладони несколько брачных линий, это совсем не значит, что человек именно столько раз официально зарегистрирует отношения. Отметины могут обозначать любовные связи или даже просто сильное влечение к кому-то.

В целом, по тому, какие черты "отпечатаны" на ладонях, можно воспроизвести картину семейной жизни. Так, самая ближняя к пальцам горизонтальная линия — линия сердца — у счастливых людей немного изогнута, не имеет разрывов, островов, падающих линий. В иных случаях отношения будут пропитаны недопониманиями, разочарованиями, скандалами.