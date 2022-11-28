Эти четыре пары знаков зодиака — самые несовместимые в любви

У обладателей разных знаков зодиака — свои определённые черты характера. И если они не сочетаются с нравом партнёра, такой союз развалится почти мгновенно. Астрологическая совместимость важна не только для романтики: она сильно влияет и на дружбу, даже на деловые отношения. Чтобы заранее уберечь себя от разбитого сердца, на первых свиданиях узнайте знак зодиака избранника или понравившейся девушки. Вдруг вы совершенно несовместимы в любви, из-за чего счастливых отношений никак не получится.

В отношениях у Тельца и Водолея нет шансов

Слишком уж разные нравы и амбиции вторых половинок со знаками зодиака Телец и Водолей. Фото © Shutterstock

Могут ли влюбиться друг в друга носители знаков зодиака Телец и Водолей? Да, почему нет? Вот только в романтических отношениях такая парочка ой как намучается. Слишком уж разные нравы и амбиции у этих представителей стихии Земли и Воздуха.

Телец стабилен и предсказуем, особенно в сердечных делах. Он не лезет лишний раз из кожи вон, придумывая оригинальные идеи свиданий, не пишет стихи, чтобы рассказать о чувствах. Такая личность привыкла показывать привязанность действиями. Водолеи — новаторы среди знаков зодиака — считают, что делать одно и то же — максимально скучно, необходима оригинальность. Потому и человек нужен тот, который сможет вдохновить творческую жилку широкими и романтичными жестами. Для заботливого Тельца всё это звучит как пустая трата энергии. Как только он находит тихую гавань, больше не хочет из неё уплывать. А вот Водолею невыносимо оставаться на месте, ему важно экспериментировать и пробовать новое.

Люди знаков зодиака Овен и Рак несовместимы в любви

Импульсивные Овны и осторожные Раки вряд ли будут счастливы вместе долгое время. Фото © Shutterstock

Между этими двумя быстро проскакивает искра страсти. Но на что обречён такой союз? Овны любят двигаться быстро и извлекать из романтики самые яркие эмоции. Импульсивность заставляет представителей этого знака зодиака под влиянием чувств действовать не всегда обдуманно. Им кажется, что любовь внутри распирает и срочно надо рассказать о ней второй половинке. Но быстрое развитие событий не совсем устраивает Раков, которым нужно время, прежде чем они смогут доверить сердце партнёру.

Овен и Рак — кардинальные знаки зодиака, то есть яркие представители своих стихий, потому всегда являются инициаторами любовных отношений. Из-за одинакового подхода возлюбленным необходимо будет постоянно искать компромисс и уступать. Но осторожность человека стихии Воды может запутать огненного избранника. Нетерпеливый Овен решит, что его не хотят и не любят, и переключит внимание на кого-то другого. В то время как Рак только набрался решимости и планировал сделать серьёзный шаг.

В отношениях Скорпион и Близнецы несовместимы и будут страдать

Близнецы и Скорпион из-за кардинально разных взглядов не уживутся вместе.Фото © Shutterstock

Непостоянство во взглядах и гибкость приведут Близнецов к тому, что со стороны они будут казаться противоречивыми и непонятными. Подобное поведение выведет из себя их партнёра-Скорпиона, которому всегда нужно знать, каких принципов придерживается вторая половинка. Если земля колеблется под ногами этого водного знака зодиака, тот не чувствует себя в безопасности. Поэтому Скорпион и не вовлекается полностью в отношения со столь переменчивой персоной, не сможет раскрыться и довериться человеку из-за его чрезмерной импульсивности. А личностям-Близнецам как раз комфортнее в динамичной и непредсказуемой среде. Вот и получается, что счастья паре, где один переменчив, а второй любит просчитывать и вообще консерватор, добиться практически нереально.

Астрологическая совместимость Девы и Весов очень низкая

В романтике и любви рискнувшие построить союз Дева и Весы могут обжечься и пожалеть. Фото © Shutterstock

Ещё одна астрологическая несовместимость — взаимодействие людей стихий Земли и Воздуха. Ничто не мешает Девам и Весам быть отличными друзьями, напарниками или просто коллегами, потому что у них достаточно много общего. Но вот в романтике и любви решившаяся на союз парочка может обжечься и пожалеть.