10 смешных случаев, когда именинники получали праздничные торты, но им было совсем не до веселья

"Сказала жениху, что приготовила для него идеальный торт на 30-летие. Это не то, чего он ожидает", — MaliceMes.

"Здесь покоится молодость Джека. 1992–2022". Фото © Reddit / MaliceMes

"У мамы были вопросы к "шарикам" на праздничном торте моей бабушки. Посмеялись от души", — theyseemescrolling99.

Фото © Reddit / theyseemescrolling99

"На первый день рождения сына заказали вот такой вот тортик. Что нам сделали...", — jstehlick.

Фото © Reddit / jstehlick

"Друг, приехавший ко мне пожить на неделю, съел кусок торта ко дню рождения моей мамы, прежде чем я успел её поздравить...", — The18YONormie.

Фото © Reddit / The18YONormie

"С днём рождения, мамулик", — DrDevilCat.

Фото © Reddit / DrDevilCat

"Хотела удивить любимого самодельным тортом.Что было дальше, угадайте сами", — caraika05.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / caraika05

"Наша малышка оказалась не фанаткой бенгальских огней", — ping.a.nator.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ping.a.nator

"Только посмотрите, как мачеха нарезала деньрожденческий торт!" — Cavalier26.

Фото © Reddit / Cavalier26

"Заказал торт с надписью "С днём рождения", а вместо этого получил "С ДР". Спасибо, очень приятно", — TheTokenWoman.

Фото © Reddit / TheTokenWoman

"Когда в доме куча свечей, но одной не хватает. Пришлось выкручиваться. Жене сегодня 39 лет", — Kwantumflux.