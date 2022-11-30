10 смешных случаев, когда именинники получали праздничные торты, но им было совсем не до веселья
Торт в день рождения может исполнить ваши желания (ну, если задуть все свечи), а может и мигом испортить настроение. Не верите? Собрали 10 тортов, которые вы бы точно не захотели видеть на столе.
"Сказала жениху, что приготовила для него идеальный торт на 30-летие. Это не то, чего он ожидает", — MaliceMes.
"Здесь покоится молодость Джека. 1992–2022". Фото © Reddit / MaliceMes
"У мамы были вопросы к "шарикам" на праздничном торте моей бабушки. Посмеялись от души", — theyseemescrolling99.
Фото © Reddit / theyseemescrolling99
"На первый день рождения сына заказали вот такой вот тортик. Что нам сделали...", — jstehlick.
Фото © Reddit / jstehlick
"Друг, приехавший ко мне пожить на неделю, съел кусок торта ко дню рождения моей мамы, прежде чем я успел её поздравить...", — The18YONormie.
Фото © Reddit / The18YONormie
"С днём рождения, мамулик", — DrDevilCat.
Фото © Reddit / DrDevilCat
"Хотела удивить любимого самодельным тортом.Что было дальше, угадайте сами", — caraika05.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / caraika05
"Наша малышка оказалась не фанаткой бенгальских огней", — ping.a.nator.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ping.a.nator
"Только посмотрите, как мачеха нарезала деньрожденческий торт!" — Cavalier26.
Фото © Reddit / Cavalier26
"Заказал торт с надписью "С днём рождения", а вместо этого получил "С ДР". Спасибо, очень приятно", — TheTokenWoman.
Фото © Reddit / TheTokenWoman
"Когда в доме куча свечей, но одной не хватает. Пришлось выкручиваться. Жене сегодня 39 лет", — Kwantumflux.
Фото © Reddit / Kwantumflux
Reddit / Kwantumflux, MaliceMes