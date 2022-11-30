Доктор Курпатов вышел на связь после секс-скандала, но о любовнике не проронил ни слова

Известный врач и телеведущий Андрей Курпатов вышел на связь после долгого молчания, и сразу громко — стал приглашённым главредом зимнего номера журнала Psychologies "Решения, которые меняют жизнь". Курпатов поделился страшной историей из жизни: оказалось, в 23 года он едва не умер от редкой болезни и оказался на полгода прикован к постели. При этом про своего молодого помощника, экс-бойфренда Алексея Иевского, психотерапевт не сказал ни слова.

Жизнь преподнесла Курпатову сюрприз, когда он учился на шестом курсе академии. Несколько дней у Андрея был обычный насморк, и обернулось всё тем, что он перестал чувствовать ноги и попал в реанимацию с диагнозом "периферический паралич Гийена – Барре по типу Ландри".