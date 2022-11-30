Доктор Курпатов вышел на связь после секс-скандала, но о любовнике не проронил ни слова
Обвиняемый в мошенничестве молодой помощник Курпатова Алексей Иевский отказался от мировой и теперь живёт не в роскошных апартаментах бывшего бойфренда, а в СИЗО.
Известный врач и телеведущий Андрей Курпатов вышел на связь после долгого молчания, и сразу громко — стал приглашённым главредом зимнего номера журнала Psychologies "Решения, которые меняют жизнь". Курпатов поделился страшной историей из жизни: оказалось, в 23 года он едва не умер от редкой болезни и оказался на полгода прикован к постели. При этом про своего молодого помощника, экс-бойфренда Алексея Иевского, психотерапевт не сказал ни слова.
Жизнь преподнесла Курпатову сюрприз, когда он учился на шестом курсе академии. Несколько дней у Андрея был обычный насморк, и обернулось всё тем, что он перестал чувствовать ноги и попал в реанимацию с диагнозом "периферический паралич Гийена – Барре по типу Ландри".
"Часто заканчивается быстрым летальным исходом от паралича дыхательной мускулатуры. Так что, выживу я или нет, врачи напряжённо обсуждали, буквально склонившись над изголовьем моей койки", — указал телеведущий, добавив, что болезнь не прошла бесследно ни в физическом, ни в социальном плане.
Напомним, осенью 2021-го в СМИ появилась информация, что полиция Санкт-Петербурга расследует дело о краже часов и серёжек у телеведущего и психотерапевта Андрея Курпатова. Ущерб врач оценил в десятки миллионов рублей, обвинив во всём, в том числе в изменах, своего помощника Алексея Иевского.
YouTube / Андрей Курпатов