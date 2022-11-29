Антитренды зимы-2023, или 5 вещей, которые превратят вас в колхозницу

Эти вещи, которые обозначила Катя Царская, без труда превратят вас в колхозницу. Надо оно вам или нет, решайте сами. Иногда лучше пересмотреть гардероб, чем стать предметом насмешек.

Стёганая куртка

Стёганая куртка выглядит словно обивка старой входной двери. Фото © shutterstock

Стёганую куртку Царская рекомендует отдать бабушке или сразу же отправить на помойку. В такой верхней одежде девушка выглядит так, словно сняла обивку старой двери и надела на себя. Складывается ощущение, что стилисты вдохновлялись атмосферой российских рынков. "Вот сидит бабуля в косынке и стёганой курточке, продаёт солёные огурчики (кожаные косынки, по ощущениям, из того же "вдохновения")".

Широкие брюки

Широкие брюки не скрывают объёмы, потому самое время отправить их в утиль. Фото © shutterstock

Поверьте, широкие брюки не скрывают объёмы, даже если подруга сказала вам обратное. Штаны-бананы визуально увеличивают ноги даже самых худых девушек. Если цель — скорректировать фигуру, выбирайте зауженные брюки с высокой посадкой — это лучший из вариантов.

Джинсы скинни низкой посадки

Низкая посадка джинсов скинни нарушает пропорции тела и визуально увеличивает таз. Фото © shutterstock

Джинсы скинни выглядят неплохо, но их нужно уметь подбирать. Во-первых, посадка должна быть высокой, во-вторых, внизу джинсы не должны скатываться в "гармошку", иначе создаётся впечатление, что вы их одолжили у рослой подруги. Ориентироваться нужно на рост: джинсы должны заканчиваться выше косточки на щиколотке. Низкая посадка нарушает пропорции тела, увеличивает таз и непрактична: в таких джинсах можно быстро продуть спину. А если штаны не однотонные, а с потёртостями, визуально увеличивают объём ног.

Сапоги до колена

Сапоги до колена визуально укорачивают ноги и делают их кривыми. Фото © shutterstock

Сапоги до колена — вещь трендовая, но эффектными их не назвать. Такая длина обуви визуально укорачивает и искривляет даже стройные и красивые ноги. Вердикт, который блогер Царская вынесла в беседе с Super: отправьте сапоги в мусорку. Если решите оставить, надевайте только на рыбалку.

Балаклава

В балаклаве любая девушка становится похожа на главную антигероиню боевика. Фото © shutterstock

Балаклавы, которые в тренде уже пару сезонов, мало того что не нравятся мужчинам, так ещё и негигиеничны: носить их — всё равно что повторно использовать прокладку. Да и женственности такой головной убор не добавляет: вы становитесь главной антигероиней боевика. "Чтобы сохранить тепло, необязательно прижимать ткань к лицу. Достаточно накинуть шарф, чтобы ветер не бил в лицо".