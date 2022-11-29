Елена Воробей ответила ненавистникам, выпроводившим пародистку из России в Израиль

Пользователи Сети переселили заслуженную артистку России Елену Воробей в Израиль. Выводы они сделали, посмотрев интервью юмористки программе "101-й км". В ней Воробей призналась, что в Москве находилась в жутком стрессе, а вернувшись на Святую землю, поняла, как скучала. Кроме того, в Тель-Авиве и окрестностях пародистка обнаружила "много талантов, умных, культовых людей", например Аллу Пугачёву и Ивана Урганта. Давним приятелям она полушутя-полусерьёзно предложила организовать "Ханукальные встречи" вместо "Рождественских". После таких откровений некоторые решили, что Воробей уехала в Израиль с концами.

"Сколько уникального говна в одном месте", "Вот и оставайтесь в своём Израиле 😠", "Ладно Пугачёва маразматичка, а этим вроде рановато" — принялись писать хейтеры. А обеспокоенные фанаты призвали Воробей к ответу: "Лена, ВЫ хоть не предали Россию, как некоторые звёзды???????" Лайф связался с юмористкой, и та расставила точки над "i":

У меня просто гастроли. Бред какой-то... Видимо, всем больше не о чем говорить, закончилась и исчерпалась фантазия. А чего ж не писали, что я эмигрировала на Дальний Восток? Я недавно там неделю прожила Елена Воробей Заслуженная артистка России