Елена Воробей ответила ненавистникам, выпроводившим пародистку из России в Израиль
Звезда "Аншлага" находится на Святой земле с гастролями, но уже в начале декабря планирует вернуться в Россию.
Пользователи Сети переселили заслуженную артистку России Елену Воробей в Израиль. Выводы они сделали, посмотрев интервью юмористки программе "101-й км". В ней Воробей призналась, что в Москве находилась в жутком стрессе, а вернувшись на Святую землю, поняла, как скучала. Кроме того, в Тель-Авиве и окрестностях пародистка обнаружила "много талантов, умных, культовых людей", например Аллу Пугачёву и Ивана Урганта. Давним приятелям она полушутя-полусерьёзно предложила организовать "Ханукальные встречи" вместо "Рождественских". После таких откровений некоторые решили, что Воробей уехала в Израиль с концами.
"Сколько уникального говна в одном месте", "Вот и оставайтесь в своём Израиле 😠", "Ладно Пугачёва маразматичка, а этим вроде рановато" — принялись писать хейтеры. А обеспокоенные фанаты призвали Воробей к ответу: "Лена, ВЫ хоть не предали Россию, как некоторые звёзды???????" Лайф связался с юмористкой, и та расставила точки над "i":
У меня просто гастроли. Бред какой-то... Видимо, всем больше не о чем говорить, закончилась и исчерпалась фантазия. А чего ж не писали, что я эмигрировала на Дальний Восток? Я недавно там неделю прожила
Директор Воробей Олеся Подлесная уточнила, что концерты в Израиле проходят с аншлагами: "Эмигрировала... Она поехала на гастроли! У неё шесть концертов, которые проходят с аншлагами в Израиле! 4 декабря она прилетает и в Питере уже ведёт церемонию вручения премий "Дорожного радио" и поёт там песни".
ТАСС / Тараканов Вадим