Ирину Шейк застыдили за обложку журнала, и всё из-за "окровавленных рук" и буквы V

Ирина Шейк в очередной раз словила волну хейта из-за своего происхождения. Супермодель снялась для обложки V Magazine, которому дала откровенное интервью, и взгляды обывателей Сети упали не на прелести Ирины, а на букву V из названия журнала. Не оценили модные критики и выбор стилистами красных перчаток — пользователи решили, что руки Шейк "в крови".

Вот какие комментарии появились под снимками: "Вы считаете адекватным делать фотосессию с русской моделью?", "Лучше бы вы сменили название на Z Magazine", "Пока другие компании дистанцируются от всего русского, вы решили вступить прямо в кучу дерьма", "Отмените её". Оставляют их недовольные украинцы, что интересно, пишут в основном на русском языке.

Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки и дала откровенное интервью журналу V Magazine. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vmagazine, Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин