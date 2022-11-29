Ирину Шейк застыдили за обложку журнала, и всё из-за "окровавленных рук" и буквы V
Супермодель пока держится и не скрывает пост, как это сделал модный дом Dior, но негатива в комментариях всё больше.
Ирина Шейк в очередной раз словила волну хейта из-за своего происхождения. Супермодель снялась для обложки V Magazine, которому дала откровенное интервью, и взгляды обывателей Сети упали не на прелести Ирины, а на букву V из названия журнала. Не оценили модные критики и выбор стилистами красных перчаток — пользователи решили, что руки Шейк "в крови".
Вот какие комментарии появились под снимками: "Вы считаете адекватным делать фотосессию с русской моделью?", "Лучше бы вы сменили название на Z Magazine", "Пока другие компании дистанцируются от всего русского, вы решили вступить прямо в кучу дерьма", "Отмените её". Оставляют их недовольные украинцы, что интересно, пишут в основном на русском языке.
Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки и дала откровенное интервью журналу V Magazine. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vmagazine, Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин
Ну а соотечественники поддержали Шейк: "🇷🇺V🇷🇺…молодец ✌🏼", "Не хочу писать ничего банального, но… ты украшение этого мира", "Королева 🇷🇺❤️", "Как всегда, шикарна ❤️❤️❤️".
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vmagazine, Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин