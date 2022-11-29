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29 ноября, 08:21

Ирину Шейк застыдили за обложку журнала, и всё из-за "окровавленных рук" и буквы V

Супермодель пока держится и не скрывает пост, как это сделал модный дом Dior, но негатива в комментариях всё больше.

Ирина Шейк в очередной раз словила волну хейта из-за своего происхождения. Супермодель снялась для обложки V Magazine, которому дала откровенное интервью, и взгляды обывателей Сети упали не на прелести Ирины, а на букву V из названия журнала. Не оценили модные критики и выбор стилистами красных перчаток — пользователи решили, что руки Шейк "в крови".

Вот какие комментарии появились под снимками: "Вы считаете адекватным делать фотосессию с русской моделью?", "Лучше бы вы сменили название на Z Magazine", "Пока другие компании дистанцируются от всего русского, вы решили вступить прямо в кучу дерьма", "Отмените её". Оставляют их недовольные украинцы, что интересно, пишут в основном на русском языке.

Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки и дала откровенное интервью журналу V Magazine. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vmagazine, Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин

Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки и дала откровенное интервью журналу V Magazine. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vmagazine, Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин

Ну а соотечественники поддержали Шейк: "🇷🇺V🇷🇺…молодец ✌🏼", "Не хочу писать ничего банального, но… ты украшение этого мира", "Королева 🇷🇺❤️", "Как всегда, шикарна ❤️❤️❤️".

Пользователи соцсетей ополчились на Dior, углядев поддержку России на фото моделей у берёзок

Пользователи соцсетей ополчились на Dior, углядев поддержку России на фото моделей у берёзок

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vmagazine, Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин

Марта Белова

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