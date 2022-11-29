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29 ноября, 09:20

Как в God of War, только наяву: где в России искать Альвхейм, Мидгард и другие локации культовой игры

9 ноября состоялся долгожданный релиз 9-й игры в серии "Бог войны". Лайф вместе с "Яндекс.Путешествиями" собрал подборку реальных мест в России, где погружаешься в атмосферу скандинавской мифологии.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Коллаж © LIFE. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Путешествия по России в стиле God of War: Ragnarök — почему нет? В нашей стране есть как заезженные места, так и небанальные, которые напоминают локации из культовой компьютерной игры. Не знаете, где провести следующий отпуск? Подборка Лайфа и "Яндекс.Путешествий" поможет принять решение, а там дело за малым — купить билеты да гостиницу забронировать.

Альвхейм — Республика Алтай

Альвхейм — остров Патмос, Республика Алтай. Фото © playstation.com, © Shutterstock

Альвхейм — остров Патмос, Республика Алтай. Фото © playstation.com, © Shutterstock

Царство Альвхейм отличается богатой и красочной флорой, а также яркой фауной. В этой локации есть запоминающееся ярко-голубое озеро, покрытые зеленью скалы, цветущие деревья, много света и кристаллов. Всё это не может не напоминать захватывающую дух природу Алтая с её не менее завораживающими озёрами, скалами и лесами.

Что посмотреть на Алтае? Остров Патмос

В солнечную погоду остров Патмос — знаменитое святое место на Алтае — и правда напоминает Альвхейм — голубой водой, мощными скалами и разнообразной ярко-зелёной флорой. Схожий пейзаж можно найти на Гейзерном озере, которое также славится лазурной водой. То же самое, но в большем масштабе можно увидеть на Телецком и Мультинских озёрах, а также на реке Катунь. Ещё больше отвесных скал и зелёных склонов можно встретить в долине реки Чулышман, а также на перевале Кату-Ярык.

Как добраться до острова Патмос?

Чтобы увидеть все красоты Чемальского района и в целом Республики Алтай, удобнее всего арендовать машину в Горно-Алтайске и путешествовать самостоятельно. Те, кто не готов садиться за руль, могут приобрести билет на групповую экскурсию на автобусе.

Хельхейм — Кунгурская пещера (Пермский край)

Хельхейм — Кунгурская пещера, Пермский край. Фото © God of War: Ragnarök, © Горный институт УрО РАН

Хельхейм — Кунгурская пещера, Пермский край. Фото © God of War: Ragnarök, © Горный институт УрО РАН

Хельхейм — царство богини смерти. В противовес Альвхейму там очень холодно, везде скалы и лёд. Единственный известный тип флоры, способный выжить в тех краях, — ежевика. Поразительно напоминает Хельхейм Кунгурская пещера, расположенная в Пермском крае. Кто знает, может, именно она — портал в загадочный холодный мир?

Что посмотреть в Пермском крае? Кунгурская пещера

Кунгурская пещера — одна из самых известных достопримечательностей Урала. Она находится на склоне так называемой Ледяной горы у самого основания. Протяжённость пещеры составляет целых 5,7 километра. Из них для туристов оборудовано всего полтора километра, но этого достаточно, чтобы своими глазами увидеть причудливые гроты, подземные озёра и "органные трубы" — вертикальные сквозные шахты, соединяющие гроты с поверхностью. В пещере холодно круглый год — даже летом температура в первых гротах держится на отметке –3 °C, поэтому на экскурсию нужно тепло одеваться в любое время года.

Как добраться в Кунгурскую пещеру из Перми?

Из Перми добираться до пещеры удобнее всего либо на машине, либо на общественном транспорте, например на электричке. Так, путь на "Ласточке" займёт 1 час 12 минут, поездка обойдётся от 540 рублей в одну сторону. Прямо у вокзала в Кунгуре находится остановка автобусов. До Кунгурской ледяной пещеры можно доехать автобусами № 9 и 12 — они ходят примерно каждые 15 минут.

Йотунхейм — село Гамсутль, Дагестан

Йотунхейм — дагестанское село Гамсутль. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Йотунхейм — дагестанское село Гамсутль. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ландшафт Йотунхейма — это большие горы и скалы. Они настолько высокие, что их вершины возвышаются над облаками. Благодаря скалисто-песчаным пейзажам эта локация местами напоминает Дагестан с его не менее высокими и величественными горами и древними развалинами.

Что посмотреть в Дагестане? Село Гамсутль

Больше всего Йотунхейм напоминает село Гамсутль — оно находится на склонах скал на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Последний житель села скончался в 2015 году, и сейчас оно заброшено, однако туристы посещают его ежедневно. Древнейшая инфраструктура и виды никого не оставляют равнодушным. Относительно неподалёку от села находится Матласская каменная чаша — природная достопримечательность в виде небольшого скалистого каньона. Атмосферу древности можно прочувствовать и при посещении Гимринской башни и города Дербента, в котором обязательно стоит сходить в доарабскую цитадель Нарын-кала.

Как добраться до села Гамсутль?

Точка притяжения всех древних достопримечательностей Дагестана — столица республики Махачкала. Удобнее всего путешествовать на личном или арендованном автомобиле. Можно также брать групповые автобусные экскурсии по отдельным локациям.

Мидгард — Карелия

Мидгард — горный парк Рускеала, Карелия. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Руслан Шамуков

Мидгард — горный парк Рускеала, Карелия. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Руслан Шамуков

Мидгард отличается множеством обитателей дикой природы, в том числе оленей, горных козлов, кабанов, волков, белок, крыс, лягушек, ящериц, чаек, воронов, рыб, крабов и более причудливых существ — например, пещерных трилобитов. В локации есть леса, перевалы и скалы, покрытые мхом. Чем не Карелия с её многообразной фауной и нордической природой?

Что обязательно посмотреть в Карелии?

Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии. Один из самых живописных его участков — Мраморный каньон, где когда-то добывали мрамор для украшения Петербурга. Когда добыча прекратилась, карьер наполнился водой — сегодня по нему можно проплыть на лодке. В природном заповеднике Кивач можно найти одноимённый водопад, который считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Это ещё одна точка притяжения туристов. Сооружения из игры "Бог войны: Рагнарёк" также могут отдалённо напоминать музей-заповедник деревянного зодчества Кижи, о котором не стоит забывать, оказавшись в Карелии.

Как добраться до природы Карелии?

Добраться до природных красот Карелии проще всего от Петрозаводска. До него можно доехать на поезде из Санкт-Петербурга. Но удобнее всего перемещаться по региону на собственной или прокатной машине или с экскурсионной группой.

Муспельхейм — вулканы Камчатки

Муспельхейм — вулканы Камчатки. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / AP / Boris Smirnov

Муспельхейм — вулканы Камчатки. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / AP / Boris Smirnov

Ландшафт Муспельхейма состоит из огненных вулканов и извергающихся лавовых водопадов. Они создают реки из расплавленной породы, в которых плавают тотемы огненных троллей, похороненные в земле. Эта локация невольно напоминает другой известный нам край вулканов — Камчатку.

Какие достопримечательности смотреть на Камчатке?

Камчатка известна вулканами, каждый из который уникален. Самый знаменитый из них — Ключевская сопка. Это самый высокий действующий вулкан Евразии. Он просыпается раз в 5–7 лет, и заинтересованные туристы съезжаются посмотреть на потоки раскалённой лавы. В последний раз Ключевская сопка извергалась 20 ноября 2022-го. Вулкан Карымский значительно меньше сопки, но при этом считается одним из самых активных в мире. Менее активный, но не менее живописный — вулкан Мутновский. Его последнее извержение было зафиксировано в 2000 году — это значит, что, возможно, у туристов скоро снова получится увидеть его в действии.

Как добраться до заповедных мест Камчатки?

Путешествие по Камчатскому краю лучше начинать из города Петропавловска-Камчатского. Чтобы охватить больше заповедных достопримечательностей, лучше всего взять машину в аренду. Впрочем, во все главные локации также направляются экскурсионные группы.

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Свартальфхейм — Долина гейзеров

Свартальфхейм — камчатская Долина гейзеров. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Екатерина Штукина

Свартальфхейм — камчатская Долина гейзеров. Фото © God of War: Ragnarök, © ТАСС / Екатерина Штукина

Природа Свартальфхейма — это горы, холмы, небольшие острова и шипящие извергающиеся гейзеры. Точно то же можно наблюдать всё в том же Камчатском крае.

Чем интересна Долина гейзеров?

Долина гейзеров — ещё одна визитная карточка Камчатки наравне с вулканами. Дело в том, что на полуострове находится одно из самых больших гейзерных полей в мире. В Долине более 50 гейзеров, из которых 20 — довольно крупные. Самый большой из них носит имя Великан, его пар при извержении может достигать высоты в 300 метров. Все гейзеры извергаются с разной частотой — от десяти минут до десяти часов. Помимо них в Долине есть термальные источники, в которых можно искупаться. Впрочем, у такой уникальной достопримечательности есть ощутимый минус: она тщательно скрыта природой от человеческих глаз, что заметно усложняет путь до Долины.

Как добраться до Долины гейзеров?

Ближайший к достопримечательности город — Петропавловск-Камчатский. Добраться от него до Долины гейзеров можно двумя способами — по воздуху и пешком. Воздушная экскурсия в заповедник проходит на вертолёте в группах. Перелёт туда и обратно займёт около трёх часов. Пеший поход до Долины гейзеров занимает около двух недель. Он пролегает по сложной рельефной местности, поэтому больше подходит для опытных походников.

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Марта Белова

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