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30 ноября, 14:30

10 фото пушистых коржиков, и одного взгляда на них хватит, чтобы влюбиться до конца жизни

Корги — одна из самых милых пород собак. Простодушный взгляд этих псов влюбляет в них кого угодно. Предупреждаем! Ниже — 10 фото коржиков, увидев которые каждый захочет завести себе такого же.

"Здравствуйте, я стол", — stengebt.

Фото © Reddit / stengebt

Фото © Reddit / stengebt

"Коржик хочет съесть собственного брата..." DarkLazer215.

Фото © Reddit / DarkLazer215

Фото © Reddit / DarkLazer215

"Гордая мама с её выводком из 15 щенят", — ElCapitanBeans.

Фото © Reddit / ElCapitanBeans

Фото © Reddit / ElCapitanBeans

"Ирма при родах потеряла всех щенят, так что хозяева нашли ей котёнка, которого она воспитывала бы в любви", — TresidentPrump.

Фото © Reddit / TresidentPrump

Фото © Reddit / TresidentPrump

"Блинчик — ужасный напарник по селфи", — twonkoe.

Фото © Reddit / twonkoe

Фото © Reddit / twonkoe

"Кренделёк", — boywoods.

Фото © Reddit / boywoods

Фото © Reddit / boywoods

"Каждое утро вижу эту морду перед собой", — SirGrumpfenstein.

Фото © Reddit / SirGrumpfenstein

Фото © Reddit / SirGrumpfenstein

"Ничего милее я никогда в жизни не видела", — corgi.

Фото © Reddit / corgi

Фото © Reddit / corgi

"Если влезает — она засыпает", — chx_.

Фото © Reddit / chx_

Фото © Reddit / chx_

"Корги двоюродного брата моей девушки — какой-то мамонт", — awoolman13.

Фото © Reddit / awoolman13

Фото © Reddit / awoolman13

10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах

10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах

Обложка ©

Reddit / stengebt, SirGrumpfenstein

Сергей Трофимов

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