10 фото пушистых коржиков, и одного взгляда на них хватит, чтобы влюбиться до конца жизни
Корги — одна из самых милых пород собак. Простодушный взгляд этих псов влюбляет в них кого угодно. Предупреждаем! Ниже — 10 фото коржиков, увидев которые каждый захочет завести себе такого же.
"Здравствуйте, я стол", — stengebt.
Фото © Reddit / stengebt
"Коржик хочет съесть собственного брата..." — DarkLazer215.
Фото © Reddit / DarkLazer215
"Гордая мама с её выводком из 15 щенят", — ElCapitanBeans.
Фото © Reddit / ElCapitanBeans
"Ирма при родах потеряла всех щенят, так что хозяева нашли ей котёнка, которого она воспитывала бы в любви", — TresidentPrump.
Фото © Reddit / TresidentPrump
"Блинчик — ужасный напарник по селфи", — twonkoe.
Фото © Reddit / twonkoe
"Кренделёк", — boywoods.
Фото © Reddit / boywoods
"Каждое утро вижу эту морду перед собой", — SirGrumpfenstein.
Фото © Reddit / SirGrumpfenstein
"Ничего милее я никогда в жизни не видела", — corgi.
Фото © Reddit / corgi
"Если влезает — она засыпает", — chx_.
Фото © Reddit / chx_
"Корги двоюродного брата моей девушки — какой-то мамонт", — awoolman13.
Фото © Reddit / awoolman13
Животные/ домашние питомцы
Reddit / stengebt, SirGrumpfenstein