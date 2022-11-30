Этим знакам зодиака крупно повезёт в декабре 2022 года

Знак зодиака Близнецы

Близнецы в декабре 2022-го будут наблюдать, как их прошлые усилия окупятся. Сейчас важно запастись терпением и не потерять мотивацию. Фото © Freepik

Близнецы как никто умеют преодолевать сложности, сохранять темпы роста, а ещё не падают духом, даже когда накатывает отчаяние. И такой подход приносит этим представителям стихии Воздуха плоды. Благодатные всходы приложенных усилий готовы начать появляться в жизни Близнецов. В декабре 2022-го для рождённых под этим знаком зодиака очень важно запастись терпением и стремлением к достижению целей, которые уже появляются на горизонте событий. "Главное, не сдать назад, не потерять стимулы и мотивацию", — указал рунолог Вечерский.

Знак зодиака Дева

Девы в декабре 2022-го вполне могут создать долгосрочные возможности для успехов, если вовремя поймут, что к чему, в каком направлении развиваться. Фото © Freepik

Людям, рождённым под знаком зодиака Дева, в декабре 2022-го рунолог Игорь Вечерский советует обратить внимание на внутреннее, духовное состояние, а также на наличие необходимых знаний. "Происходящие перипетии привлекут нужных людей, зададут необходимое направление для развития. Важно вовремя понять и не упустить возможности, стремясь выйти из привычных для себя рамок. В таком случае вы создадите долгосрочные возможности для успехов", — подчеркнул специалист.

Знак зодиака Козерог

Козерогов в декабре 2022-го ждут изменения в профессиональной сфере, которые на первый взгляд могут казаться неудачными. Фото © Freepik