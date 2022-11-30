Этим знакам зодиака крупно повезёт в декабре 2022 года
На везение под конец года не надеется только ленивый. Все хотят и работать поменьше, и премии получить. Рунолог Игорь Вечерский рассказал Лайфу, каким знакам зодиака будет фартить в первый месяц зимы.
Знак зодиака Близнецы
Близнецы в декабре 2022-го будут наблюдать, как их прошлые усилия окупятся. Сейчас важно запастись терпением и не потерять мотивацию. Фото © Freepik
Близнецы как никто умеют преодолевать сложности, сохранять темпы роста, а ещё не падают духом, даже когда накатывает отчаяние. И такой подход приносит этим представителям стихии Воздуха плоды. Благодатные всходы приложенных усилий готовы начать появляться в жизни Близнецов. В декабре 2022-го для рождённых под этим знаком зодиака очень важно запастись терпением и стремлением к достижению целей, которые уже появляются на горизонте событий. "Главное, не сдать назад, не потерять стимулы и мотивацию", — указал рунолог Вечерский.
Знак зодиака Дева
Девы в декабре 2022-го вполне могут создать долгосрочные возможности для успехов, если вовремя поймут, что к чему, в каком направлении развиваться. Фото © Freepik
Людям, рождённым под знаком зодиака Дева, в декабре 2022-го рунолог Игорь Вечерский советует обратить внимание на внутреннее, духовное состояние, а также на наличие необходимых знаний. "Происходящие перипетии привлекут нужных людей, зададут необходимое направление для развития. Важно вовремя понять и не упустить возможности, стремясь выйти из привычных для себя рамок. В таком случае вы создадите долгосрочные возможности для успехов", — подчеркнул специалист.
Знак зодиака Козерог
Козерогов в декабре 2022-го ждут изменения в профессиональной сфере, которые на первый взгляд могут казаться неудачными. Фото © Freepik
Изменения в профессиональной сфере, которые произойдут в жизни Козерогов, будут успешными, хотя на первый взгляд и могут выглядеть как неудача. На самом же деле в декабре 2022 года эти представители стихии Земли могут совершить важные шаги и начать новый и благоприятный путь в будущее. Козероги, сейчас самое время расширять перспективы и вовлекать в перемены другие стороны вашей жизни! Однако нужно не забывать, что всему своё время, а решения, принятые тогда, когда следует, способны много предопределить.
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