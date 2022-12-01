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1 декабря, 07:36

Авто, в котором сгорел ребёнок в Волгограде, вспыхнуло мгновенно, отца откинуло волной

<p>Волгоградская парковка, на которой сгорели автомобили. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области</p>

Волгоградская парковка, на которой сгорели автомобили. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Лайф узнал, как началось возгорание авто в Волгограде, в результате которого погиб ребёнок. По нашим данным, отец посадил 3-летнего сына на заднее сиденье, закрыл дверь и уже направлялся к водительскому месту, когда автомобиль мгновенно вспыхнул.

Мужчину откинуло волной, а ребёнок остался в машине, спасти его не получилось, потому что машина загорелась в считаные секунды.

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Напомним, ЧП произошло на одной из парковок в Советском районе Волгограда. В полицию поступило сообщение о возгорании четырёх автомобилей. На месте выяснилось, что два из них сгорели полностью, ещё два получили повреждения. При осмотре одной из машин внутри было обнаружено тело ребёнка. 52-летний хозяин автомобиля выжил и был доставлен в больницу.

Александра Вишнякова

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