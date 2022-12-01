Больше половины россиян обрадовались новогодним каникулам
62% россиян рады длительным новогодним каникулам, показал опрос
В этом году долгожданные новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. Как показал опрос, 62% россиян положительно относятся к такому количеству нерабочих дней. Его результаты приводит RT.
"По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 п.п. больше. Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню", — сказано в исследовании.
Респонденты подчеркнули, что девятидневные каникулы — прекрасная возможность, чтобы отдохнуть, а также провести время с родными и близкими. А вот 13% опрошенных отрицательно оценили отдых в новогодние праздники, 18% эти дни безразличны. Также указано, что женщины больше рады каникулам, чем мужчины, — 67% против 57% соответственно.
Ранее стало известно, как в Москве будут праздновать Новый год. Мэр Сергей Собянин огласил итоги общегородского голосования о судьбе новогодних праздников. Несмотря на то что фейерверки и крупные уличные мероприятия проводиться не будут, парки, катки, фестивальные площадки будут открыты, а маленькие москвичи смогут посетить многочисленные новогодние и рождественские ёлки. Кроме того, не станут отказываться и от праздничного оформления.
ТАСС / Мария Дмитриенко