Больше половины россиян обрадовались новогодним каникулам

В этом году долгожданные новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. Как показал опрос, 62% россиян положительно относятся к такому количеству нерабочих дней. Его результаты приводит RT.

"По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 п.п. больше. Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню", — сказано в исследовании.

Респонденты подчеркнули, что девятидневные каникулы — прекрасная возможность, чтобы отдохнуть, а также провести время с родными и близкими. А вот 13% опрошенных отрицательно оценили отдых в новогодние праздники, 18% эти дни безразличны. Также указано, что женщины больше рады каникулам, чем мужчины, — 67% против 57% соответственно.