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1 декабря, 07:48

Программа социальной газификации стала бессрочной в РФ

Мишустин подписал постановление о бессрочной программе социальной газификации

Программа социальной газификации в РФ становится бессрочной, а её действие расширяется на медицинские и образовательные организации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь она (программа — Прим. Лайфа) будет действовать бессрочно. Это даст возможность ещё большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома", — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, согласно постановлению, детским садам, школам, поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерских пунктам, отделениям врачей общей практики и врачебным амбулаториям больше не придётся платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к сетям.

Путин поручил продлить и расширить программу социальной газификации

Путин поручил продлить и расширить программу социальной газификации

Ранее Лайф рассказывал, что договор на подключение к газовым сетям можно оформить через "Госуслуги". Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, ранее также подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно является частью плана мероприятий по воплощению программы социальной газификации.

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ТАСС / Александр Артеменков

Александра Вишнякова
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