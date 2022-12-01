Программа социальной газификации стала бессрочной в РФ

Программа социальной газификации в РФ становится бессрочной, а её действие расширяется на медицинские и образовательные организации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь она (программа — Прим. Лайфа) будет действовать бессрочно. Это даст возможность ещё большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома", — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, согласно постановлению, детским садам, школам, поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерских пунктам, отделениям врачей общей практики и врачебным амбулаториям больше не придётся платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к сетям.