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1 декабря, 07:46

В России могут запретить использование иностранных букв в рекламе

В Госдуму внесли проект о запрете использования в рекламе не кириллического алфавита

В Госдуму внесён законопроект, подразумевающий запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Соответствующий документ был добавлен в думскую электронную базу.

"Проектом федерального закона <...> предлагается внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" с целью установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию", — говорится в пояснении.

Согласно пояснительной записке, изменения связаны с тем, что сегодня иноязычные элементы преобладают в российской рекламе, графический облик слова искажается, а латиница заменяет часть букв кириллического алфавита.

"Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной", — отмечается в комментарии.

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"Сам избавится от ненужного": Филолог не видит нужды в законах о защите русского языка

Ранее заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург прокомментировал законопроект о защите русского языка цитатой Пушкина, который "в своё время очень доходчиво объяснял необходимость заимствований".

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ТАСС / Артём Геодакян

Ирина Фальке

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