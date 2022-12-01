В России могут запретить использование иностранных букв в рекламе

В Госдуму внесён законопроект, подразумевающий запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Соответствующий документ был добавлен в думскую электронную базу.

"Проектом федерального закона <...> предлагается внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" с целью установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию", — говорится в пояснении.

Согласно пояснительной записке, изменения связаны с тем, что сегодня иноязычные элементы преобладают в российской рекламе, графический облик слова искажается, а латиница заменяет часть букв кириллического алфавита. Там также отметили, что вопрос очищения русского языка от заимствований периодически поднимается на всех уровнях органов власти, поэтому если соответствующий закон будет принят, публичная рекламная среда будет защищена от использования латиницы и другого иностранного письма.