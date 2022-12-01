В России могут запретить использование иностранных букв в рекламе
В Госдуму внесли проект о запрете использования в рекламе не кириллического алфавита
В Госдуму внесён законопроект, подразумевающий запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Соответствующий документ был добавлен в думскую электронную базу.
"Проектом федерального закона <...> предлагается внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" с целью установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию", — говорится в пояснении.
Согласно пояснительной записке, изменения связаны с тем, что сегодня иноязычные элементы преобладают в российской рекламе, графический облик слова искажается, а латиница заменяет часть букв кириллического алфавита.
"Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной", — отмечается в комментарии.
Ранее заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург прокомментировал законопроект о защите русского языка цитатой Пушкина, который "в своё время очень доходчиво объяснял необходимость заимствований".
ТАСС / Артём Геодакян