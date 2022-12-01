SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 08:03

Лукашенко заявил, что Белоруссии удаётся сдерживать вероятного противника

Лукашенко: Нам удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Белоруссии

Минску пока удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против республики. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании по вопросам обороны.

"Нам удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что силовые ведомства республики отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы.

"Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств – членов НАТО в конфликт. Всё это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", — добавил политик.

Лукашенко ответил на вопрос Лайфа о безопасности западных границ РФ и Белоруссии

Лукашенко ответил на вопрос Лайфа о безопасности западных границ РФ и Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал об опасности тактического ядерного удара по территории Белоруссии, если в Польше будут размещены арсеналы ядерного оружия.

Обложка ©

Пресс-служба президента Белоруссии

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров