Лукашенко заявил, что Белоруссии удаётся сдерживать вероятного противника

Минску пока удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против республики. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании по вопросам обороны.

"Нам удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что силовые ведомства республики отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы.

"Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств – членов НАТО в конфликт. Всё это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", — добавил политик.