Месси рассказал, что его разозлило в матче с Польшей
Месси заявил, что нереализованный пенальти в матче с Польшей пошёл сборной Аргентины на пользу
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси зол из-за того, что ему не удалось реализовать пенальти в матче с командой Польши на чемпионате мира в Катаре, однако он считает, что этот промах сплотил аргентинцев и помог им вырваться вперёд.
"Зол из-за того, что не реализовал пенальти, но после моей ошибки команда стала сильнее. Мы знали, что первый мяч изменит игру. Предыдущая игра придала нам душевное спокойствие, и мы вышли на поле, думая, что должны победить", — приводятся слова Месси в твиттер-аккаунте сборной Аргентины.
Форвард также оценил матч своей команды со сборной Австралии, который должен состояться 3 декабря. По словам Месси, игра обещает быть очень сложной и победить может "кто угодно".
Напомним, накануне сборная Аргентины по футболу обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча, состоявшаяся на арене "Стадион-974" в Дохе, завершилась со счётом 2:0. При этом на 39-й минуте встречи Лионель Месси не реализовал пенальти. Но это не помешало аргентинцам с первого места выйти в 1/8 финала.
ТАСС / Zuma / Joel Marklund