Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко

Экс-корреспондент "КП в Беларуси" Геннадий Можейко заявил на заседании Минского горсуда, что не признаёт себя виновным в оскорблении президента и разжигании социальной вражды. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нет, ни по одной из статей [не признаю вину]", — сказал Можейко, отвечая на вопрос судьи.