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1 декабря, 08:24

Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко

<p>Журналист Геннадий Можейко. Обложка © <a href="https://press-club.pro/dosved/odnazhdy-poshutil-chto-stanet-skandalnym-zhurnalistom-intervyu-s-materyu-gennadiya-mozheyko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Press Club Belarus</a></p>

Журналист Геннадий Можейко. Обложка © Press Club Belarus

Экс-корреспондент "КП в Беларуси" Геннадий Можейко заявил на заседании Минского горсуда, что не признаёт себя виновным в оскорблении президента и разжигании социальной вражды. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нет, ни по одной из статей [не признаю вину]", — сказал Можейко, отвечая на вопрос судьи.

Можейко обвиняется по ч. 1 статьи "Оскорбление президента Республики Беларусь" и ч. 1 статьи "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" УК Белоруссии. По первому обвинению журналисту грозит до четырёх лет лишения свободы, по второму — до пяти лет.

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Напомним, в октябре 2021 года главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Через несколько дней редколлегия сообщила, что решила закрыть представительство в Белоруссии.

Ирина Фальке

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