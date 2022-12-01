Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко
Журналист Геннадий Можейко. Обложка © Press Club Belarus
Экс-корреспондент "КП в Беларуси" Геннадий Можейко заявил на заседании Минского горсуда, что не признаёт себя виновным в оскорблении президента и разжигании социальной вражды. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нет, ни по одной из статей [не признаю вину]", — сказал Можейко, отвечая на вопрос судьи.
Можейко обвиняется по ч. 1 статьи "Оскорбление президента Республики Беларусь" и ч. 1 статьи "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" УК Белоруссии. По первому обвинению журналисту грозит до четырёх лет лишения свободы, по второму — до пяти лет.
Напомним, в октябре 2021 года главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Через несколько дней редколлегия сообщила, что решила закрыть представительство в Белоруссии.