Врач рассказал вегетарианцам, как уберечь себя от частых переломов и мышечной боли

Одна из главных опасностей для здоровья при строгой вегетарианской диете сопряжена с дефицитом витамина D. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте", врач-терапевт Михаил Кобрянов. В группу риска медики также относят лиц с аллергией на молочный белок и страдающих непереносимостью лактозы.

"Увеличение числа лиц с избыточной массой тела приводит к повышению распространённости дефицита витамина D, что связывают с его депонированием в подкожно-жировой клетчатке и недоступностью для центрального кровотока. Другими причинами дефицита витамина D являются нарушение переваривания и всасывания жиров, в том числе у пациентов после операций, а также потеря витамина D с мочой в комплексе со связывающим его белком при нефротическом синдроме", — перечислил врач.

По словам собеседника Лайфа, дефицит витамина D приводит к остеопорозам, что в свою очередь вызывает переломы костей. Боли и неприятные ощущения в костях и мышцах, трудности при ходьбе, нарушения равновесия — со всем этим могут столкнуться вегетарианцы при нехватке этого важного витамина.

"Лечение всех форм дефицита витамина Д должно проходить под строгим контролем врача", — добавил Кобрянов.