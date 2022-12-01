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1 декабря, 08:28

Врач рассказал вегетарианцам, как уберечь себя от частых переломов и мышечной боли

Терапевт Кобрянов советует пациентам на строгой вегетарианской диете мониторить уровень витамина D

Одна из главных опасностей для здоровья при строгой вегетарианской диете сопряжена с дефицитом витамина D. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте", врач-терапевт Михаил Кобрянов. В группу риска медики также относят лиц с аллергией на молочный белок и страдающих непереносимостью лактозы.

"Увеличение числа лиц с избыточной массой тела приводит к повышению распространённости дефицита витамина D, что связывают с его депонированием в подкожно-жировой клетчатке и недоступностью для центрального кровотока. Другими причинами дефицита витамина D являются нарушение переваривания и всасывания жиров, в том числе у пациентов после операций, а также потеря витамина D с мочой в комплексе со связывающим его белком при нефротическом синдроме", перечислил врач.

По словам собеседника Лайфа, дефицит витамина D приводит к остеопорозам, что в свою очередь вызывает переломы костей. Боли и неприятные ощущения в костях и мышцах, трудности при ходьбе, нарушения равновесия — со всем этим могут столкнуться вегетарианцы при нехватке этого важного витамина.

"Лечение всех форм дефицита витамина Д должно проходить под строгим контролем врача", добавил Кобрянов.

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Ранее нутрициологи рассказали, как без посещения врача и сдачи анализов определить недостаток витамина B12. Зачастую значимость этого элемента недооценивается, хотя он необходим для поддержания здорового состояния нервных клеток, улучшения функции передачи нервных импульсов и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

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Shutterstock

Алексей Берковиц

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