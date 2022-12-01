Закон о Fan ID начал действовать на всех стадионах клубов РПЛ

С 1 декабря 2022 года закон о карте болельщика начал действовать на всех стадионах клубов "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь он распространяется на все 16 спорткомплексов, где необходимо предъявлять Fan ID.

До этого требование касалось лишь пяти российских стадионов, а именно: "Екатеринбург-арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-арена" ("Ростов"), "Солидарность-арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи"). Теперь же к ним добавилось ещё 11 спортивных арен: "Химки", "Ахмат-арена", БСА "Лужники", "ВТБ-арена", "ВЭБ-арена", "Газовик", "Газпром-арена", "Краснодар", "Открытие банк арена", "РЖД-арена" и Центральный стадион профсоюзов.