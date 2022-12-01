Тюменские врачи спасли пациента с проволокой в глазу

Пациента с проникающим ранением роговицы спасли тюменские офтальмологи. Как сообщает URA.ru, мужчине проткнуло глаз проволокой, отлетевшей от болгарки. Он обратился в Областную клиническую больницу № 2, где ему провели уникальную по своей точности операцию. Пациенту грозила полная потеря зрения.

"Мужчину, чьё глазное яблоко уже успело сильно загноиться, госпитализировали и провели операцию. Это позволило сохранить и восстановить ему зрение", — рассказали в медучреждении.

Там отметили, что пациент прибыл к ним из Нового Уренгоя. В приёмном отделении местной больницы из его глаза достали инородный предмет длиной 13 миллиметров, ушили рану, а затем направили в Тюмень.