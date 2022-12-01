"Кина не будет": Пассажирам "Аэрофлота" в полёте придётся смотреть только в окно
Зарубежные поставщики оставили самолёты "Аэрофлота" без фильмов и музыки
Кино и музыка пропали из стриминговых систем развлечений в самолётах "Аэрофлота" из-за отказа зарубежных поставщиков сотрудничать с российской авиакомпанией. Об этом перевозчик сообщил в четверг в своём телеграм-канале.
Авиакомпания сообщила, что уже работает над новым отечественным решением, которое представят пассажирам к Новому году. А пока "Аэрофлот" предлагает своим клиентам "взглянуть на комфорт с другой стороны", а именно — устроить себе диджитал-детокс на время полёта.
В телеграм-канале перевозчика также появился список предложений, чем ещё можно заняться в пассажирском кресле. Среди них, к примеру, почитать книгу, почистить фотографии в галерее телефона, попробовать медитировать или же поспать.
Ранее Лайф сообщал, что Sony Music уходит из России и забирает с собой треки Бритни Спирс, Майкла Джексона и Бейонсе. Также решение покинуть Россию принял аудиостриминговый сервис Spotify. Sony Pictures приостановила работу в нашей стране ещё в марте. В списке также разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft.
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