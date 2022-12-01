"Кина не будет": Пассажирам "Аэрофлота" в полёте придётся смотреть только в окно

Кино и музыка пропали из стриминговых систем развлечений в самолётах "Аэрофлота" из-за отказа зарубежных поставщиков сотрудничать с российской авиакомпанией. Об этом перевозчик сообщил в четверг в своём телеграм-канале.

Авиакомпания сообщила, что уже работает над новым отечественным решением, которое представят пассажирам к Новому году. А пока "Аэрофлот" предлагает своим клиентам "взглянуть на комфорт с другой стороны", а именно — устроить себе диджитал-детокс на время полёта.