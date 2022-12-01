Захваченный архив ВСУ поведал о моральном разложении украинской армии

В Херсонской области найдены документы, свидетельствующие о "моральном разложении" в рядах украинской армии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росгвардии. В распоряжении ведомства оказался захваченный архив ВСУ, в котором среди прочего содержался детальный анализ морально-психологического состояния личного состава.

"В одном из документов сказано: "Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетённом состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций", — цитирует выдержки из документов пресс-служба Росгвардии.

Одной из вероятных причин, которая деморализует украинских бойцов, назван неудовлетворительный подбор личного состава и проблемы в межличностных отношениях между офицерами и сержантами роты. В документе рассматривается пример одного из ротных командиров, который оказался не обучен работе с личным составом и, более того, даже не знает имён и званий своих подчинённых.