Захваченный архив ВСУ поведал о моральном разложении украинской армии
Росгвардия обнаружила в Херсонской области документы, свидетельствующие о "моральном разложении" в ВСУ
В Херсонской области найдены документы, свидетельствующие о "моральном разложении" в рядах украинской армии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росгвардии. В распоряжении ведомства оказался захваченный архив ВСУ, в котором среди прочего содержался детальный анализ морально-психологического состояния личного состава.
"В одном из документов сказано: "Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетённом состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций", — цитирует выдержки из документов пресс-служба Росгвардии.
Одной из вероятных причин, которая деморализует украинских бойцов, назван неудовлетворительный подбор личного состава и проблемы в межличностных отношениях между офицерами и сержантами роты. В документе рассматривается пример одного из ротных командиров, который оказался не обучен работе с личным составом и, более того, даже не знает имён и званий своих подчинённых.
О деморализованном состоянии украинской армии Лайф сообщал и ранее. Зачастую в этом виноват руководящий и офицерский состав. Так, бойцы 25-й бригады ВСУ рассказали о бесчеловечных приказах командования. По их словам, они убивали гражданских, включая женщин и детей, кидали гранаты в подвалы, где прятались люди. Также украинские военнослужащие поведали о том, как по приказу добивали раненых сослуживцев, чтобы не организовывать их эвакуацию. Известен случай, как националисты расстреляли пять украинских военнослужащих прямо перед строем в районе посёлка Белогоровка для устрашения личного состава.
Getty Images / Handout / Armed Forces of Ukraine