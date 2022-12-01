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1 декабря, 09:20

Лавров заявил, что НАТО ставит своей целью держать русских вне Европы

Лавров: НАТО вернулось к приоритетам холодной войны

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, ставя своей целью держать русских вне Европы. Он отметил, что в Москве помнят, как создавался альянс, когда 73 года назад первый генсек лорд Гастингс Лайонел Исмей вывел формулу "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем".

"Ничего не изменилось: русских хотят держать вне Европы, американцы уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, но и весь Европейский союз. Так что никуда после прекращения холодной войны философия доминирования и односторонних преимуществ не исчезла", заявил он в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Захарова поддела НАТО, указав на двойные стандарты Запада

Захарова поддела НАТО, указав на двойные стандарты Запада

Лайф писал о словах Лаврова по поводу смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. В ходе визита в посольство страны в Москве глава российского внешнеполитического ведомства назвал его кончину неожиданной.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Матвей Шандрыголов

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