Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, ставя своей целью держать русских вне Европы. Он отметил, что в Москве помнят, как создавался альянс, когда 73 года назад первый генсек лорд Гастингс Лайонел Исмей вывел формулу "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем".

"Ничего не изменилось: русских хотят держать вне Европы, американцы уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, но и весь Европейский союз. Так что никуда после прекращения холодной войны философия доминирования и односторонних преимуществ не исчезла", — заявил он в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.