Лавров заявил, что НАТО ставит своей целью держать русских вне Европы
Лавров: НАТО вернулось к приоритетам холодной войны
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, ставя своей целью держать русских вне Европы. Он отметил, что в Москве помнят, как создавался альянс, когда 73 года назад первый генсек лорд Гастингс Лайонел Исмей вывел формулу "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем".
"Ничего не изменилось: русских хотят держать вне Европы, американцы уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, но и весь Европейский союз. Так что никуда после прекращения холодной войны философия доминирования и односторонних преимуществ не исчезла", — заявил он в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Лайф писал о словах Лаврова по поводу смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. В ходе визита в посольство страны в Москве глава российского внешнеполитического ведомства назвал его кончину неожиданной.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV