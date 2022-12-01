Союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог на Артёмовском направлении

Российские военные значительно продвинулись на Артёмовском направлении. Как рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог.

"В этом [Артёмовском] направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям", — сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Кроме этого, он сообщил о том, что с данного направления украинские военные перемещают тяжёлую технику на более безопасные рубежи. Вместе с тем, как заметил Кимаковский, это может быть и ротацией.