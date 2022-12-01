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1 декабря, 17:59

Посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами

Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что два посольства страны получили письма с угрозами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что письма с угрозами поступили в посольства Незалежной в двух странах. По его словам, в это число не входит посылка со взрывчаткой, поступившая в дипмиссию в Мадриде.

"Произошли и другие тревожные события, связанные не со взрывчаткой, а с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", — отметил глава МИД в рамках заседания Совета министров ОБСЕ, не раскрывая страны.

Третья бомба: Минобороны Испании получило посылку со взрывчаткой

Третья бомба: Минобороны Испании получило посылку со взрывчаткой

Накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. А сегодня ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Бражников

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