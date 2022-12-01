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1 декабря, 17:30

В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по машине с ребёнком внутри и напал на его мать

В Новой Москве правоохранители задержали мужчину, который несколько раз выстрелил по автомобилю и напал на женщину-водителя. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, блюстителям порядка поступило сообщение о "нарушении общественного порядка" на улице Школьной в Щербинке в 16:40.

"Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что мужчина произвёл выстрел, предположительно, из травматического пистолета по движущемуся автомобилю. После чего у него возник конфликт с женщиной-водителем, в ходе которого он нанёс женщине удар по лицу", — сообщили журналистам в пресс-службе.

При этом внутри обстрелянной машины находился пятилетний ребёнок, к счастью, он не пострадал. На данный момент злоумышленник доставлен в отдел полиции и будет привлечён к ответственности в соответствии с законом.

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Ранее Лайф писал о стрельбе в кафе на северо-западе столицы. Тогда в ходе конфликта на бытовой почве одним из посетителей был применён травматический пистолет. Один человек пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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