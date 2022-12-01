Медведев назвал "нацистским ублюдком" главу СНБО за призыв уничтожить Россию
Медведев призвал уничтожать подобных Данилову "нацистских ублюдков" после слов о России
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL, © ТАСС / Yevhenii Liubimov / Ukrinform / ZUMA
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко ответил на высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который назвал россиян варварами и призвал уничтожить РФ. Он считает единственно верным решением ликвидировать тех, кто такие вещи заявляет.
"Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это", — ответил Медведев на просьбу РИА "Новости" прокомментировать призыв Данилова.
Напомним, Данилов обозвал россиян варварами и призвал уничтожить РФ, а переговоры Москвы и Киева назвал "недостойными". Ему уже ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она тонко подметила, что украинский народ действительно "достоин быть представлен за столом переговоров не варварами".