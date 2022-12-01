Медведев назвал "нацистским ублюдком" главу СНБО за призыв уничтожить Россию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко ответил на высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который назвал россиян варварами и призвал уничтожить РФ. Он считает единственно верным решением ликвидировать тех, кто такие вещи заявляет.

"Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это", — ответил Медведев на просьбу РИА "Новости" прокомментировать призыв Данилова.