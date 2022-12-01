Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира, но они даже не в топ-30
Economist Intelligence Unit признала самыми дорогими городами в мире Нью-Йорк, Сингапур и Тель-Авив
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Нью-Йорк и Сингапур заняли первую строчку в рейтинге самых дорогих городов для жизни по итогам 2022 года. Об этом говорится в исследовании компании Economist Intelligence Unit (EIU). Серебро досталось израильскому Тель-Авиву, который возглавлял этот список год назад, а на третьей строчке оказался китайский Гонконг.
В первой десятке нашлось место для Лос-Анджелеса, Цюриха, Женевы, Сан-Франциско, Парижа, Копенгагена и Сиднея. Есть в рейтинге и российские города, правда, очень далеко от лидирующих позиций. Так, Москва оказалась на 37-м месте, а Санкт-Петербург — на 73-м, а в прошлом году российская столица была только на 70-й строчке рейтинга.
Напомним, что ранее в этом году был обнародован и альтернативный рейтинг самых дорогих для жизни городов, который составил сервис Numbeo. В этом списке лидером стал Гамильтон — столица Бермудских островов. В топ также вошли швейцарские Базель и Цюрих. Упомянуты в том числе Цуг, Лозанна, Берн, Женева, а также американские Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.