Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира, но они даже не в топ-30

Нью-Йорк и Сингапур заняли первую строчку в рейтинге самых дорогих городов для жизни по итогам 2022 года. Об этом говорится в исследовании компании Economist Intelligence Unit (EIU). Серебро досталось израильскому Тель-Авиву, который возглавлял этот список год назад, а на третьей строчке оказался китайский Гонконг.

В первой десятке нашлось место для Лос-Анджелеса, Цюриха, Женевы, Сан-Франциско, Парижа, Копенгагена и Сиднея. Есть в рейтинге и российские города, правда, очень далеко от лидирующих позиций. Так, Москва оказалась на 37-м месте, а Санкт-Петербург — на 73-м, а в прошлом году российская столица была только на 70-й строчке рейтинга.