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1 декабря, 16:54

Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира, но они даже не в топ-30

Economist Intelligence Unit признала самыми дорогими городами в мире Нью-Йорк, Сингапур и Тель-Авив

<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Нью-Йорк и Сингапур заняли первую строчку в рейтинге самых дорогих городов для жизни по итогам 2022 года. Об этом говорится в исследовании компании Economist Intelligence Unit (EIU). Серебро досталось израильскому Тель-Авиву, который возглавлял этот список год назад, а на третьей строчке оказался китайский Гонконг.

В первой десятке нашлось место для Лос-Анджелеса, Цюриха, Женевы, Сан-Франциско, Парижа, Копенгагена и Сиднея. Есть в рейтинге и российские города, правда, очень далеко от лидирующих позиций. Так, Москва оказалась на 37-м месте, а Санкт-Петербург — на 73-м, а в прошлом году российская столица была только на 70-й строчке рейтинга.

Росстат определил самые дорогие и дешёвые для жизни города страны

Росстат определил самые дорогие и дешёвые для жизни города страны

Напомним, что ранее в этом году был обнародован и альтернативный рейтинг самых дорогих для жизни городов, который составил сервис Numbeo. В этом списке лидером стал Гамильтон — столица Бермудских островов. В топ также вошли швейцарские Базель и Цюрих. Упомянуты в том числе Цуг, Лозанна, Берн, Женева, а также американские Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.

Марина Калегина
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