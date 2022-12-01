Проект "Теплее вместе" победил в премии "Сделано в России – 2022"

30 ноября в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой состоялась церемония вручения премии медиапроекта "Сноб" "Сделано в России – 2022". В этом году первое место взял социально-инклюзивный проект "Теплее вместе", который занимается помощью мамам, воспитывающим детей с психическими или физическими нарушениями. Основатель проекта — Алина Ращупкина, у которой в 2018 году как раз родился такой ребёнок.

"В конце 2018 года в нашей семье родилась прекрасная девочка Эмма с орфанным, редким заболеванием. Так я попала в мир особого материнства: в моей жизни стало много клиник, реабилитационных центров и других медицинских учреждений. Я не только видела, но и по себе знала, как тяжело особенным детям и их родителям. Мамы и папы тоже нуждаются в поддержке", — заявила она.

В 2019 году она решила начать помогать таким родителям, изначально устроив фотопрогулку, дабы помочь мамам отвлечься от проблем. Позже это переросло в постоянные встречи, а потом в проект "Теплее вместе", который сейчас является автономной некоммерческой организацией.

"Ещё одна инклюзивная миссия нашего проекта заключается в том, чтобы рассказать обществу об этих прекрасных детях. С ними тоже можно общаться, дружить и играть, и мы хотим подсказать людям, как это правильно делать", — добавила Ращупкина.

Сейчас проект "Теплее вместе" проводит ресурсные встречи, мастер-классы и оказывает родителям психологическую помощь, а в прошлом году он и вовсе победил во Всероссийском конкурсе "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей".