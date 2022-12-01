SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 16:42

Проект "Теплее вместе" победил в премии "Сделано в России – 2022"

30 ноября в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой состоялась церемония вручения премии медиапроекта "Сноб" "Сделано в России – 2022". В этом году первое место взял социально-инклюзивный проект "Теплее вместе", который занимается помощью мамам, воспитывающим детей с психическими или физическими нарушениями. Основатель проекта — Алина Ращупкина, у которой в 2018 году как раз родился такой ребёнок.

"В конце 2018 года в нашей семье родилась прекрасная девочка Эмма с орфанным, редким заболеванием. Так я попала в мир особого материнства: в моей жизни стало много клиник, реабилитационных центров и других медицинских учреждений. Я не только видела, но и по себе знала, как тяжело особенным детям и их родителям. Мамы и папы тоже нуждаются в поддержке", заявила она.

В 2019 году она решила начать помогать таким родителям, изначально устроив фотопрогулку, дабы помочь мамам отвлечься от проблем. Позже это переросло в постоянные встречи, а потом в проект "Теплее вместе", который сейчас является автономной некоммерческой организацией.

"Ещё одна инклюзивная миссия нашего проекта заключается в том, чтобы рассказать обществу об этих прекрасных детях. С ними тоже можно общаться, дружить и играть, и мы хотим подсказать людям, как это правильно делать", добавила Ращупкина.

Сейчас проект "Теплее вместе" проводит ресурсные встречи, мастер-классы и оказывает родителям психологическую помощь, а в прошлом году он и вовсе победил во Всероссийском конкурсе "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Билл Гейтс пообещал отдать практически всё многомиллиардное состояние на благотворительность

Билл Гейтс пообещал отдать практически всё многомиллиардное состояние на благотворительность

Лайф писал, что несколько многодетных семей Москвы получили компьютеры в рамках благотворительной помощи. Всего за время действия проекта "Много дарю" было передано 52 единицы техники.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров