Минфин США объявил размер начального потолка цен на российскую нефть
Замглавы Минфина США: Потолок цен на российскую нефть начнётся с 60 долларов за баррель
Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо объявил о намерении западных стран ввести начальный потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. При этом они оставляют за собой право в последующем двигать его вверх.
"Мы начинаем с шестидесяти [долларов за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени", — уточнил замминистра на онлайн-конференции Reuters NEXT.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме.
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