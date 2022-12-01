SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 16:17

Минфин США объявил размер начального потолка цен на российскую нефть

Замглавы Минфина США: Потолок цен на российскую нефть начнётся с 60 долларов за баррель

Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо объявил о намерении западных стран ввести начальный потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. При этом они оставляют за собой право в последующем двигать его вверх.

"Мы начинаем с шестидесяти [долларов за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени", — уточнил замминистра на онлайн-конференции Reuters NEXT.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме.

Bloomberg узнал об обсуждении Евросоюзом потолка цен в $60 на российскую нефть

Bloomberg узнал об обсуждении Евросоюзом потолка цен в $60 на российскую нефть

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров