Умерла актриса из "Комиссара Рекса" Кристиана Хёрбигер

В Вене на 85-м году жизни скончалась австрийская актриса Кристиана Хёрбигер, известная по роли Хермины Вернер в легендарном сериале "Комиссар Рекс".

Кристиана Хёрбигер родилась 13 октября 1938 года в столице Австрии. Свою карьеру актриса начала в 1955 году и дебютировала в картине "Майор и быки" (Der Major und die Stiere). В фильмографии Хёрбигер насчитывается более 90 работ, среди которых "Маленькая леди", "Комиссар Рекс", "Инспектор Кресс" и "Клятвопреступник".