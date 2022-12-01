Умерла актриса из "Комиссара Рекса" Кристиана Хёрбигер
Кристиана Хёрбигер. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sven Simon
В Вене на 85-м году жизни скончалась австрийская актриса Кристиана Хёрбигер, известная по роли Хермины Вернер в легендарном сериале "Комиссар Рекс".
По информации новостного портала News In Germany, Хёрбигер ушла из жизни 30 ноября. Причина смерти артистки неизвестна.
Кристиана Хёрбигер родилась 13 октября 1938 года в столице Австрии. Свою карьеру актриса начала в 1955 году и дебютировала в картине "Майор и быки" (Der Major und die Stiere). В фильмографии Хёрбигер насчитывается более 90 работ, среди которых "Маленькая леди", "Комиссар Рекс", "Инспектор Кресс" и "Клятвопреступник".
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