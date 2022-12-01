SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 15:59

Умерла актриса из "Комиссара Рекса" Кристиана Хёрбигер

<p>Кристиана Хёрбигер. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sven Simon</p>

Кристиана Хёрбигер. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sven Simon

В Вене на 85-м году жизни скончалась австрийская актриса Кристиана Хёрбигер, известная по роли Хермины Вернер в легендарном сериале "Комиссар Рекс".

По информации новостного портала News In Germany, Хёрбигер ушла из жизни 30 ноября. Причина смерти артистки неизвестна.

Кристиана Хёрбигер родилась 13 октября 1938 года в столице Австрии. Свою карьеру актриса начала в 1955 году и дебютировала в картине "Майор и быки" (Der Major und die Stiere). В фильмографии Хёрбигер насчитывается более 90 работ, среди которых "Маленькая леди", "Комиссар Рекс", "Инспектор Кресс" и "Клятвопреступник".

Умер внук Корнея Чуковского

Умер внук Корнея Чуковского

Ранее Лайф сообщал, что ушёл из жизни актёр "Прощания славянки" и "Эпидемии" Тимофей Спивак. С ним простятся завтра, 2 декабря, в московском храме Архангела Михаила.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров