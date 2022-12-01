Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

Село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу, один человек госпитализирован с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

Представители оперативных служб региона продолжают подомовой обход территории. Но на данный момент известно о повреждениях в двух частных домовладениях и линии электропередачи.