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1 декабря, 15:57

Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

Мужчина ранен в результате обстрела села Муром в Белгородской области

Село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу, один человек госпитализирован с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

Представители оперативных служб региона продолжают подомовой обход территории. Но на данный момент известно о повреждениях в двух частных домовладениях и линии электропередачи.

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А ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Курскую область. Там насчитали уже около 11 попаданий снарядов, в том числе по объекту энергоснабжения. Как сообщал губернатор региона Роман Старовойт, из-за обстрела частично обесточены как сам Суджанский, так и Кореневский районы.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Андрей Бражников

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