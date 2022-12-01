Детский сад в центре Донецка попал под огонь ВСУ
ВСУ в очередной раз открыли огонь по Донецку. На этот раз прилёты зафиксированы в Ворошиловском районе города, под обстрел попал местный детский сад, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"Одна из вражеских ракет прилетела во двор детского сада. В дошкольном учреждении выбиты все окна", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Кроме того, мэр добавил, что в результате обстрела Ворошиловского района ВСУ ранения получил один из мирных жителей.
А ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Курскую область. Там насчитали уже около 11 попаданий снарядов, в том числе по объекту энергоснабжения. Как сообщал губернатор региона Роман Старовойт, из-за обстрела частично обесточены как сам Суджанский, так и Кореневский районы.
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