Глава МВФ раскрыла "стоимость" поддержки Украины в 2023 году

Финансовая помощь западных стран Украине в 2023 году составит три-пять млрд долларов в месяц. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Её выступление транслировалось на сайте Reuters.

"Стоимость поддержки Украины выросла. Мы говорим теперь — от трёх до пяти миллиардов долларов в месяц в следующем году", — сказала Георгиева на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

Директор МВФ отметила, что Европа обсуждает выделение Украине пакета помощи на 18 млрд евро (то есть 1,5 млрд евро в месяц), а США рассматривают выделение собственного пакета помощи. Она добавила, что МВФ также работает над этим вопросом, и на сегодняшний день траты фонда составили "2,7 миллиарда долларов экстренного финансирования".

По словам Георгиевой, на основании имеющейся сегодня информации можно говорить, что Киев необходимые средства получит.

"Украина не сможет пройти следующий год без международной поддержки. Они очень хорошо реагируют на наши призывы обеспечить прозрачные механизмы для отслеживания денежных потоков и их влияние на отдельные части страны. Такая отчётность необходима при данном уровне поддержки. На данный момент я уверена, что она будет продолжаться", — сказала глава МВФ.