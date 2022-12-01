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1 декабря, 15:39

СБУ завела дела на священников Киево-Печерской лавры из-за песни о "пробуждении матушки-Руси"

СБУ подозревает священников Киево-Печерской лавры в поддержке Русского мира

<p>СБУ подозревает священников Киево-Печерской лавры в поддержке Русского мира. Обложка © <a href="https://t.me/SBUkr/6014" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Служба безопасности Украины</p>

СБУ подозревает священников Киево-Печерской лавры в поддержке Русского мира. Обложка © Telegram / Служба безопасности Украины

В Службе безопасности Украины сообщили о подозрении священников Киево-Печерской лавры в якобы поддержке Русского мира после проверки из-за появления в Сети видео с одного из богослужений, где украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси". Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли русский мир", — говорится в заявлении.

На данный момент им вменяется статья "оправдание, отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, прославление её участников, совершённое группой лиц".

Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".

Матвей Шандрыголов

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