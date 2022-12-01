СБУ завела дела на священников Киево-Печерской лавры из-за песни о "пробуждении матушки-Руси"

В Службе безопасности Украины сообщили о подозрении священников Киево-Печерской лавры в якобы поддержке Русского мира после проверки из-за появления в Сети видео с одного из богослужений, где украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси". Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой ведомства.