СБУ завела дела на священников Киево-Печерской лавры из-за песни о "пробуждении матушки-Руси"
СБУ подозревает священников Киево-Печерской лавры в поддержке Русского мира
СБУ подозревает священников Киево-Печерской лавры в поддержке Русского мира. Обложка © Telegram / Служба безопасности Украины
В Службе безопасности Украины сообщили о подозрении священников Киево-Печерской лавры в якобы поддержке Русского мира после проверки из-за появления в Сети видео с одного из богослужений, где украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси". Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой ведомства.
"Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли русский мир", — говорится в заявлении.
На данный момент им вменяется статья "оправдание, отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, прославление её участников, совершённое группой лиц".
Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".