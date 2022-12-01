Самосаботаж: 8 безобидных признаков того, что вы разрушаете свою жизнь

Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ИГУиП (ГУУ), доктор психологических наук Ирина Соколовская в беседе с Лайфом перечислила восемь губительных признаков самосаботажа и способы с ним бороться. Сам термин означает осознанное или подсознательное разрушение собственной жизни.

"Если бы большинство людей не занималось этим, мы бы все уже жили в "светлом будущем". Но мы упорно сами себе ставим палки в колёса и не достигаем целей, которых вполне бы могли достичь со своими данными. Тихо и незаметно происходят эти поражения в каждодневных жизненных сражениях, только подчас остаётся осадок от нерешённой задачи…" — отметила психолог.

Услужливая психика подсовывает оправдания: "я устал", "это вообще не моё", "сейчас нет времени", "я займусь этим позже", из-за которых изучение языка, утренняя пробежка, диспансеризация, поступление на курсы повышения квалификации уходят на задний план или вообще навсегда. Зато не меняется привычная жизнь — наша зона комфорта: сохраняется её стабильность и чувство безопасности.

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"Поэтому вы даже не пытаетесь понять, что же такое с вами происходит. А ведь это болезнь под названием "самосаботаж". Как он выглядит? Да, психологи уже опознали этого могильщика планов и "сбычи мечт", и для желающих противостоять выявлены следующие его признаки", — начала Соколовская.

Откладываете это на какой-то почти мистический момент, когда "удобно" будет начать. Ищете причины, почему это невозможно сделать. На это дело у вас совершенно не хватает времени. Начинаете и тут же бросаете это дело, потому что начало положено, а у вас есть ещё и другие неотложные дела. Как только вы начинаете заниматься этим делом, возникает желание отвлечься: чай-кофе, Интернет, нужный звонок, выгулять собаку и т.п. Как только вы берётесь за это дело, появляются сонливость и непреодолимое желание отложить, отдохнуть. Вы долго готовитесь, чтобы начать делать это, наводите порядок на рабочем месте, покупаете какие-то необходимые приспособления, изучаете гороскопы для познания удобного момента, но… так и не начинаете, вся решимость ушла в подготовку. В целом такое поведение носит название прокрастинация. Начинаете делать это, тщательно отшлифовываете каждую деталь, следующую и следующую тоже, силы и время уходят на доведение до совершенства, при этом теряется главное — желание получить результат.

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Список симптомов самосаботажа можно продолжить, подбирая личные отмазки от важного, нужного, неотложного дела, за которое сейчас не получается взяться (ну никак!). Однако и для этого необходимо волевое усилие, вызванное желанием вырваться из паутины так и не выполненных великолепных планов, заверила психолог.

"Следующим шагом на пути к решению этой, действительно очень важной вашей проблемы, может стать попытка выяснения причин её появления у себя (самостоятельная или со специалистом). Действительно, почему человек лично ("само") противодействует своим целям ("саботаж")?" — рассказала специалист.

Причём у каждого человека собственные причины этого состояния. Можно покопаться в прошлом и определить событие, которое стало травмирующим, затем опознать и пережить подавленные эмоции. Такой совет дала автор книги "От самосаботажа к саморазвитию", консультант Forbes Брианна Уист. По её словам, такое действие станет началом освобождения от подсознательного внутреннего тормоза. Однако следует понимать, что иногда самосаботаж не является врагом, а скорее выступает как маркер внутренней проблемы.

"Возможно, собираясь предпринять что-либо, что позитивно изменит вашу жизнь — как вам кажется — на деле вы подпали под "чужие цели" и собираетесь решать не свои проблемы. В этом случае самосаботаж останавливает от неверного шага", — отметила эксперт.

Ещё один вариант самосаботажа, когда от начала нового предприятия вас удерживает страх совершить ошибку, который по каким-то причинам поселился в психике. Здесь прямой резон найти истоки этого страха и освободиться от него, считает Соколовская.

"Уже знакомая нам Брианна Уист советует: "<...> если вам нужны немедленные положительные подкрепления, поставьте себе целью делать один крошечный шаг в день. Со временем дело пойдёт увереннее, и однажды вы увидите, как далеко оказались от точки, с которой всё началось", — заключила собеседница Лайфа.