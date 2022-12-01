"Ужасно!": Ирина Салтыкова рассказала об "алкогольных" истоках болезни Андрея Губина

Российская певица Ирина Салтыкова, принимающая участие в проекте "Суперстар" на телеканале НТВ, заявила, что встретила на съёмках Андрея Губина, однако так и не смогла с ним пообщаться. В беседе с "Газетой.ру" артистка побеспокоилась за его здоровье, посчитав алкоголь причиной болезни.

"Жалко парня. Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли. Ужасно! Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут… Не все справляются", — сказала Салтыкова.