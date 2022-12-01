"Ужасно!": Ирина Салтыкова рассказала об "алкогольных" истоках болезни Андрея Губина
Ирина Салтыкова заявила, что Андрей Губин может болеть из-за алкоголя
Ирина Салтыкова, Андрей Губин. Обложка © НТВ, © VK / Суперстар!
Российская певица Ирина Салтыкова, принимающая участие в проекте "Суперстар" на телеканале НТВ, заявила, что встретила на съёмках Андрея Губина, однако так и не смогла с ним пообщаться. В беседе с "Газетой.ру" артистка побеспокоилась за его здоровье, посчитав алкоголь причиной болезни.
"Жалко парня. Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли. Ужасно! Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут… Не все справляются", — сказала Салтыкова.
Ранее Лайф рассказывал, что певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Он пришёл на съёмки программы "Суперстар" на НТВ, чтобы поддержать своего друга Александра Айвазова. Его приглашали в качестве участника, однако он отказался из-за болей, которые испытывает после диагностирования левосторонней прозопалгии лица.